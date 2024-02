Valentino Rossi présente un programme de haut niveau

Valentino Rossi entame cette année sa deuxième saison en tant que pilote d'usine officiel de BMW M Motorsport. Lors de la traditionnelle Winter Party de l'écurie belge WRT, le programme de course du neuf fois champion du monde de moto a été présenté.

"Il Dottore" va participer à un programme de courses de haut niveau et de grande envergure avec l'écurie à succès - WRT a remporté pas moins de 59 titres et fêté d'innombrables victoires en course ces dernières années - au volant d'une BMW M4 GT3. Rossi participera principalement au Championnat du monde d'endurance et au GT World Challenge Europe.

Sa saison débutera dans deux semaines. Avec Maxime Martin et Raffaele Marciello, il participera aux légendaires 12h de Bathurst. BMW a annoncé ce départ il y a quelques semaines déjà.

Il était également certain que Rossi participerait cette année pour la première fois au FIA WEC. Ses coéquipiers, le Belge Maxime Martin et l'Omanais Ahmad Al Harthy, sont désormais connus.

Dans le GT World Challenge Europe, Rossi disputera l'intégralité de la Coupe d'Endurance. Avec Maxime Martin et la nouvelle recrue BMW Raffaele Marciello, considéré comme l'un des meilleurs pilotes GT3 au monde, Rossi participera aux cinq courses d'endurance du championnat SRO.

Avec Martin, il participera également à deux épreuves de la GT World Challenge Europe Sprint Cup. Le duo disputera les courses de sprint à Brands Hatch et Misano. L'année dernière, Rossi et Martin ont remporté leur première victoire commune au classement général à Misano, en Italie, après avoir décroché leur premier podium en début de saison à Brands Hatch.

Valentino Rossi : "Je suis très content de mon programme pour 2024 et j'ai hâte de commencer. Dans le Fanatec GT World Challenge, je participerai à l'Endurance Cup avec Maxime et Lello, deux pilotes fantastiques, et je pense que nous pouvons être très forts. Je participerai également à deux courses de la Sprint Cup avec Maxime, à Misano et Brands Hatch, deux circuits sur lesquels nous étions très bons l'an dernier. Le WEC sera nouveau pour moi, je roulerai avec Maxime et Ahmad et je suis impatient de participer à la course principale au Mans et de courir dans des endroits comme Austin et São Paulo. C'est une toute nouvelle expérience pour moi et j'espère que nous serons compétitifs".