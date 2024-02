Valentino Rossi presenta un programma di altissimo livello

Valentino Rossi entrerà quest'anno nella sua seconda stagione come pilota ufficiale BMW M Motorsport. Il programma di gare del nove volte campione del mondo di motociclismo è stato presentato in occasione della tradizionale festa invernale della squadra belga WRT.

"Il Dottore" completerà un programma di gare di alto livello e di ampio respiro al volante di una BMW M4 GT3 con il team di successo - WRT ha vinto non meno di 59 titoli e celebrato innumerevoli vittorie in gara negli ultimi anni. Rossi gareggerà principalmente nel World Endurance Championship e nel GT World Challenge Europe.

La sua stagione inizierà tra sole due settimane. Insieme a Maxime Martin e Raffaele Marciello, parteciperà alla leggendaria 12 Ore di Bathurst. BMW ha annunciato la partenza qualche settimana fa.

È stato anche deciso che Rossi parteciperà al FIA WEC per la prima volta quest'anno. I suoi compagni di squadra, il belga Maxime Martin e l'omanita Ahmad Al Harthy, sono stati ora definiti.

Rossi disputerà l'intera Coppa Endurance nel GT World Challenge Europe. Rossi disputerà le cinque gare endurance del campionato SRO con Maxime Martin e il nuovo arrivato in casa BMW Raffaele Marciello, considerato uno dei migliori piloti GT3 al mondo.

Insieme a Martin, disputerà anche due eventi della GT World Challenge Europe Sprint Cup. Il duo disputerà le gare sprint di Brands Hatch e Misano. L'anno scorso, Rossi e Martin hanno conquistato insieme la prima vittoria assoluta a Misano, in Italia, dopo aver ottenuto il primo podio all'apertura della stagione a Brands Hatch.

Valentino Rossi: "Sono molto contento del mio programma per il 2024 e non vedo l'ora di iniziare. Nel Fanatec GT World Challenge parteciperò alla Endurance Cup con Maxime e Lello, due piloti fantastici, e credo che potremo essere molto forti. Con Maxime disputerò anche due gare della Sprint Cup, a Misano e a Brands Hatch, due circuiti dove l'anno scorso siamo stati molto bravi. Il WEC sarà una novità per me, correrò con Maxime e Ahmad e non vedo l'ora di partecipare alla gara principale di Le Mans e di gareggiare in posti come Austin e San Paolo. Un'esperienza completamente nuova per me e spero che saremo competitivi".