Valentino Rossi apresenta um programa de alto nível

Valentino Rossi vai entrar este ano na sua segunda época como piloto oficial da BMW M Motorsport. O programa de corridas do nove vezes campeão mundial de motociclismo foi apresentado na tradicional festa de inverno da equipa de corridas belga WRT.

"Il Dottore" vai completar um programa de corridas de alto calibre e extenso ao volante de um BMW M4 GT3 com a bem sucedida equipa de corridas - a WRT ganhou nada menos que 59 títulos e celebrou inúmeras vitórias em corridas nos últimos anos. Rossi irá competir principalmente no Campeonato Mundial de Endurance e no GT World Challenge Europe.

A sua época começa dentro de apenas duas semanas. Juntamente com Maxime Martin e Raffaele Marciello, vai competir nas lendárias 12 Horas de Bathurst. A BMW anunciou o arranque há algumas semanas.

Foi também decidido que Rossi iria competir no FIA WEC pela primeira vez este ano. Os seus companheiros de equipa, Maxime Martin, da Bélgica, e Ahmad Al Harthy, de Omã, foram agora definidos.

Rossi vai disputar toda a Taça de Resistência no GT World Challenge Europe. Rossi vai disputar as cinco corridas de resistência no campeonato SRO com Maxime Martin e o recém-chegado à BMW Raffaele Marciello, que é considerado um dos melhores pilotos de GT3 do mundo.

Juntamente com Martin, também irá disputar dois eventos na GT World Challenge Europe Sprint Cup. A dupla vai disputar as corridas de sprint em Brands Hatch e Misano. No ano passado, Rossi e Martin obtiveram a sua primeira vitória conjunta em Misano, Itália, depois de garantirem o seu primeiro pódio na abertura da época em Brands Hatch.

Valentino Rossi: "Estou muito contente com o meu programa para 2024 e mal posso esperar para começar. No Fanatec GT World Challenge, vou competir na Taça de Resistência com o Maxime e o Lello, dois pilotos fantásticos, e penso que podemos ser muito fortes. Também vou disputar duas corridas da Sprint Cup com o Maxime, em Misano e Brands Hatch, duas pistas onde estivemos muito bem no ano passado. O WEC vai ser novo para mim, vou correr com o Maxime e o Ahmad e estou ansioso pela corrida principal em Le Mans e por competir em locais como Austin e São Paulo. É uma experiência totalmente nova para mim e espero que sejamos competitivos".