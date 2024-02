Test shakedown del sabato: crash e miglior tempo per Acosta

Nell'ultima giornata di test, il Circuito Internazionale di Sepang è stato ancora una volta un brulicare di attività. Ad eccezione del collaudatore Honda Takumi Takahashi, tutti i piloti sono scesi in pista venerdì. Erano presenti anche l'esordiente Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) e gli habitué della MotoGP di Honda e Yamaha, ai quali è stato concesso di partecipare ai tre giorni di test shakedown a causa dei loro scarsi risultati nella stagione 2023.

Il nuovo arrivato in casa Yamaha, Alex Rins, ha aperto la giornata di test puntualmente alle 10 del mattino ora locale (3 del mattino CET). Dopo un forte acquazzone che aveva fatto terminare prematuramente i test di venerdì, la pista si era quasi completamente asciugata. Il debuttante Acosta è stato ancora una volta sorprendentemente forte, in cima alla classifica dei tempi alla pausa pranzo. Il 19enne campione del mondo della Moto2 ha migliorato il suo tempo rispetto a venerdì di 3,5 decimi di secondo e ha percorso i 5,543 chilometri della pista in 1:58.189 minuti.

Per fare un confronto, il record ufficiale sul giro di Alex Márquez (Ducati), ottenuto nel GP della Malesia dello scorso novembre, è di 1:58.979 minuti. Il tempo della pole - che è anche il record sul giro di tutti i tempi a Sepang - del campione del mondo Pecco Bagnaia (Ducati) è stato di 1:57.491 minuti.

Il collaudatore KTM Pol Espargaró ha seguito a soli 0,066 secondi da Acosta in seconda posizione, mentre il nuovo arrivato in LCR Johann Zarco ha sorpreso in terza posizione, piazzando la sua Honda RC213V a 0,211 secondi da Acosta. Il miglior pilota Yamaha è stato Fabio Quartararo (+0,249 sec) al quarto posto.

Dopo la pausa pranzo, Acosta ha subito la sua seconda caduta come pilota della MotoGP, essendo già stato sbalzato dalla sua RC16 una volta durante i test di Valencia a novembre. Tuttavia, la caduta alla curva 11 non ha avuto conseguenze per lo spagnolo.

Come venerdì, i test in Malesia sono stati interrotti alle 16:00 a causa della pioggia. La pioggia ha dato ad Acosta la possibilità di provare la sua RC16 per la prima volta su pista bagnata. Alle 17:00, Cal Crutchlow (Yamaha) e Lorenzo Savadori (Aprilia) hanno iniziato un altro tentativo, ma non sono stati osservati miglioramenti nei tempi.

Acosta ha concluso i tre giorni di test in testa alla classifica, seguito da Espargaró e Zarco. Tuttavia, come sempre, i tempi non devono essere sopravvalutati, poiché i piloti non si concentrano sulla ricerca dei tempi durante i giorni di test, ma sul lavoro di sviluppo.

I piloti hanno ora due giorni per riprendere fiato prima di incontrare i piloti regolari delle fabbriche, che al momento non sono coperti dalla regola delle "concessioni", nel primo test ufficiale dell'anno solare dal 6 all'8 febbraio.

Test Shakedown, Sepang (3 febbraio):

1° Acosta, KTM, 1:58.189 min.

2° Pol Espargaró, KTM, +0.066

3° Zarco, Honda, + 0,211

4° Quartararo, Yamaha + 0,249

5° Pedrosa, KTM, + 0,289

6° Mir, Honda, + 0,328

7° Rins, Yamaha, + 0,354

8° Marini, Honda, + 0,746

9° Crutchlow, Yamaha, + 0,794

10° Nakagami, Honda, + 0,883

11° Pirro, Ducati, + 1,141

12° Savadori, Aprilia, + 1.811

13° Bradl, Honda, + 2.910