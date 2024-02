Teste shakedown de sábado: Acidente e melhor tempo para Acosta

O teste shakedown em Sepang terminou com o surpreendentemente forte estreante de MotoGP Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) no topo da tabela de tempos. O recém-chegado à LCR Honda, Johann Zarco, também mostrou boa forma.

por Sarah Göpfert - Automatic translation from German

No último dia de testes, o Circuito Internacional de Sepang foi mais uma vez uma colmeia de atividade. Com exceção do piloto de testes da Honda, Takumi Takahashi, todos os pilotos de testes foram para a pista na sexta-feira. Também estiveram presentes o estreante da categoria Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) e os regulares de MotoGP da Honda e da Yamaha, que também foram autorizados a participar no teste de shakedown de três dias devido aos seus fracos resultados na temporada de 2023.

O estreante da Yamaha, Alex Rins, abriu o dia de testes pontualmente às 10h locais (3h CET). Depois de um forte aguaceiro que tinha levado o teste de sexta-feira a um fim prematuro, a pista tinha secado quase por completo. O estreante Acosta voltou a surpreender, liderando a tabela de tempos à hora de almoço. O Campeão do Mundo de Moto2, de 19 anos, melhorou o seu tempo de sexta-feira em 3,5 décimos de segundo e percorreu os 5,543 quilómetros da pista em 1:58,189 minutos.

Para comparação, o recorde oficial de volta de Alex Márquez (Ducati) do GP da Malásia em novembro passado é de 1:58.979 min. O tempo da pole - também o recorde de volta de todos os tempos em Sepang - do campeão do mundo Pecco Bagnaia (Ducati) foi de 1:57.491 min.

O piloto de testes da KTM, Pol Espargaró, seguiu-se apenas 0,066 segundos atrás de Acosta no segundo lugar, com o recém-chegado à LCR, Johann Zarco, a surpreender na terceira posição, colocando a sua Honda RC213V a 0,211 segundos de Acosta. O melhor piloto da Yamaha foi Fabio Quartararo (+0,249 seg) na quarta posição.

Após a pausa para almoço, Acosta sofreu a sua segunda queda como piloto de MotoGP, depois de já ter sido projetado da sua RC16 uma vez durante o teste de Valência em novembro. Contudo, a queda na curva 11 não teve consequências para o espanhol.

Tal como na sexta-feira, os testes na Malásia tiveram de ser interrompidos às 16:00 devido à chuva. A chuva deu a Acosta a oportunidade de testar a sua RC16 numa pista molhada pela primeira vez. Às 17h00, Cal Crutchlow (Yamaha) e Lorenzo Savadori (Aprilia) iniciaram outra tentativa, mas não se registaram melhorias nos tempos.

Acosta terminou os três dias de teste no topo da tabela, seguido por Espargaró e Zarco. No entanto, como sempre, os tempos não devem ser sobrestimados, uma vez que os pilotos não se concentram em perseguir tempos durante os dias de teste, mas sim no trabalho de desenvolvimento.

Os pilotos têm agora dois dias para recuperar o fôlego antes de se encontrarem com os pilotos regulares das fábricas, que não estão atualmente abrangidos pela regra das "concessões", no primeiro teste oficial do ano civil de 6 a 8 de fevereiro.

Teste de Shakedown, Sepang (3 de fevereiro):

1º Acosta, KTM, 1:58.189 min

2º Pol Espargaró, KTM, +0,066

3º Zarco, Honda, +0,211

4º Quartararo, Yamaha, + 0,249

5º Pedrosa, KTM, + 0,289

6º Mir, Honda, + 0,328

7º Rins, Yamaha, + 0,354

8º Marini, Honda, + 0,746

9º Crutchlow, Yamaha, + 0,794

10º Nakagami, Honda, + 0,883

11º Pirro, Ducati, + 1,141

12º Savadori, Aprilia, + 1,811

13º Bradl, Honda, + 2,910