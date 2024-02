Joan Mir (Honda): "No me siento bien preparado"

Gracias ala regla de la "concesión" , el piloto titular de Repsol Honda Joan Mir y el recién llegado Luca Marini también pudieron participar en el shakedown de tres días en el Circuito Internacional de Sepang junto al piloto probador Stefan Bradl. "Los tres días extra son una gran ayuda", dijo un encantado Mir, que ahora es el responsable de devolver a Honda a la cima del mundial tras la marcha de la superestrella Marc Márquez (Gresini Ducati).

El viernes, el español de 26 años se subió por primera vez a la montura de su RC213V en 2024: "Es una auténtica locura lo rápidas que son estas motos. Te lo recuerdan una y otra vez en las primeras vueltas del nuevo año". Mir terminó el viernes en sexta posición, a 0.846 segundos del mejor tiempo del día marcado por el piloto probador Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing). El sábado, el Campeón del Mundo de MotoGP 2020 mejoró en medio segundo y rodó en el trazado de 5.543 km en 1:58.517 min.

"Desafortunadamente, la lluvia caída por la tarde ha puesto fin prematuramente a nuestro programa de pruebas. Todavía teníamos algunas piezas en el programa que ahora tenemos que probar el martes", dijo Mir, expresando su decepción. A continuación explicó el planteamiento de Honda en Sepang: "Tenemos dos motos diferentes en boxes: la Honda del test de Valencia y un prototipo con una característica de motor diferente."

Mir alabó los progresos realizados por Honda durante el invierno, pero al mismo tiempo moderó las expectativas: "Hemos entendido muchas cosas durante el test. Sin embargo, todavía no me siento bien preparado para la primera carrera. Tenemos que averiguar en qué dirección queremos evolucionar. Aunque ya hemos probado varias motos y motores, de momento no puedo decidirme por ninguna. La nueva moto tiene algunos aspectos positivos. Sin embargo, aún no somos capaces de aprovechar todo su potencial".

Del 6 al 8 de febrero, el doce veces ganador del GP tendrá tres días más de pruebas en el Circuito Internacional de Sepang antes de que la temporada 2024 de MotoGP arranque en Qatar el 10 de marzo.

Shakedown test, Sepang (3 de febrero):

1º Acosta, KTM, 1:58.189 min

2º Pol Espargaró, KTM, +0.066

3º Zarco, Honda, +0.211

4º Quartararo, Yamaha, + 0.249

5º Pedrosa, KTM, + 0.289

6º Mir, Honda, + 0.328

7º Rins, Yamaha, + 0.354

8º Marini, Honda, + 0.746

9º Crutchlow, Yamaha, + 0.794

10º Nakagami, Honda, + 0.883

11º Pirro, Ducati, + 1.141

12º Savadori, Aprilia, + 1.811

13º Bradl, Honda, + 2.910



Shakedown, Sepang (2 de febrero):

1º Pol Espargaró, KTM, 1'58.241 min

2º Quartararo, Yamaha, + 0.283 seg.

3º Acosta, KTM, + 0.290

4º Rins, Yamaha, + 0.409

5º Pedrosa, KTM, + 0.431

6º Mir, Honda, +0.846

7º Zarco, Honda, +0.850

8º Marini, Honda, +0.971

9º Nakagami, Honda, + 1.028

10º Bradl, Honda, + 1.529

11º Crutchlow, Yamaha, + 1.633

11º Pirro, Ducati, + 1.915

13º Savadori, Aprilia, + 2.579

Shakedown, Sepang (1 de febrero):

1º Pedrosa, KTM, 1:59.233 min

2º Acosta, KTM, + 0.152 s

3º Pol Espargaró, KTM, + 0.182

4º Bradl, Honda, + 0.627

5º Pirro, Ducati, + 1.633

6º Crutchlow, Yamaha, + 1.780

7º Savadori, Aprilia, + 2.57