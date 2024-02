Joan Mir (Honda) : "Je ne me sens pas bien préparé"

Grâce au règlement "Concession" , le pilote titulaire de Repsol Honda Joan Mir et le nouveau venu Luca Marini ont pu débuter les essais sur le circuit international de Sepang lors du shakedown de trois jours, en plus du pilote d'essai Stefan Bradl. "Ces trois jours supplémentaires sont d'une grande aide", s'est réjoui Mir, qui est désormais chargé de ramener Honda au premier plan mondial après le départ de la superstar Marc Márquez (Gresini Ducati).

Vendredi, l'Espagnol de 26 ans est monté pour la première fois en 2024 sur la selle de sa RC213V : "C'est vraiment fou à quel point ces motos sont rapides. On te le rappelle sans cesse lors de tes premiers tours de roue de la nouvelle année". Mir a terminé la journée de vendredi en sixième position, à 0,846 seconde du meilleur temps du jour réalisé par le pilote d'essai Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing). Samedi, le champion du monde MotoGP 2020 a amélioré son temps d'une demi-seconde en bouclant le tour de la piste de 5,543 km en 1:58,517 min.

"La pluie de l'après-midi a malheureusement mis fin prématurément à notre programme d'essais. Nous avions encore quelques pièces à l'ordre du jour, que nous devons maintenant essayer mardi", a déclaré Mir pour exprimer sa déception. Il a ensuite expliqué l'approche de Honda à Sepang : "Nous avons deux motos différentes dans le box - la Honda du test de Valence ainsi qu'un prototype avec une caractéristique moteur différente".

Mir s'est félicité des progrès réalisés par Honda durant l'hiver, tout en tempérant les attentes : "Nous avons compris beaucoup de choses lors du test. Mais je ne me sens pas encore bien préparé pour la première course. Nous devons savoir dans quelle direction nous voulons évoluer. Nous avons certes testé différentes motos et différents moteurs, mais je ne peux pas encore me décider pour l'une d'entre elles. La nouvelle moto a quelques aspects positifs. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas encore exploiter pleinement ce potentiel".

Du 6 au 8 février, le douzième vainqueur de GP disposera de trois jours d'essais supplémentaires sur le circuit international de Sepang, avant le coup d'envoi de la saison MotoGP 2024, le 10 mars au Qatar.

Shakedown test, Sepang (3 février) :

1. Acosta, KTM, 1:58,189 min

2. Pol Espargaró, KTM, + 0,066

3. Zarco, Honda, + 0,211

4. Quartararo, Yamaha + 0,249

5. Pedrosa, KTM, + 0,289

6. Mir, Honda, + 0,328

7. Rins, Yamaha, + 0,354

8. Marini, Honda, + 0,746

9. Crutchlow, Yamaha, + 0,794

10. Nakagami, Honda, + 0,883

11. Pirro, Ducati, + 1,141

12. Savadori, Aprilia, + 1,811

13e Bradl, Honda, + 2,910



Shakedown test, Sepang (2 février) :

1. Pol Espargaró, KTM, 1:58,241 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,283 sec

3. Acosta, KTM, + 0,290

4. Rins, Yamaha, + 0,409

5. Pedrosa, KTM, + 0,431

6. Mir, Honda, + 0,846

7. Zarco, Honda, + 0,850

8. Marini, Honda, + 0,971

9. Nakagami, Honda, + 1,028

10. Bradl, Honda, + 1,529

11. Crutchlow, Yamaha, + 1,633

11. Pirro, Ducati, + 1,915

13e Savadori, Aprilia, + 2,579

Shakedown test, Sepang (1er février) :

1. Pedrosa, KTM, 1:59,233 min

2. Acosta, KTM, + 0,152 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,182

4. Bradl, Honda, + 0,627

5. Pirro, Ducati, + 1,633

6. Crutchlow, Yamaha, + 1,780

7. Savadori, Aprilia, + 2,57