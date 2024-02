Joan Mir (Honda): "Non mi sento ben preparato"

Grazie alla regola della "concessione" , anche il pilota titolare di Repsol Honda Joan Mir e il nuovo arrivato Luca Marini hanno potuto partecipare ai tre giorni di shakedown sul Circuito Internazionale di Sepang insieme al collaudatore Stefan Bradl. "I tre giorni in più sono di grande aiuto", ha dichiarato un felicissimo Mir, che ora ha il compito di riportare la Honda in cima al mondo dopo la partenza della superstar Marc Márquez (Gresini Ducati).

Venerdì, il 26enne spagnolo è salito in sella alla sua RC213V per la prima volta nel 2024: "È davvero pazzesco quanto siano veloci queste moto. Te lo ricordano sempre i primi giri del nuovo anno". Mir ha chiuso il venerdì al sesto posto, a 0,846 secondi dal miglior tempo della giornata fatto segnare dal collaudatore Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing). Sabato, il Campione del Mondo MotoGP 2020 si è migliorato di mezzo secondo e ha girato sui 5,543 km del tracciato in 1:58.517 min.

"Purtroppo la pioggia del pomeriggio ha interrotto prematuramente il nostro programma di test. Avevamo ancora in programma alcune parti che ora dovremo provare martedì", ha dichiarato Mir, esprimendo il suo disappunto. Ha poi spiegato l'approccio della Honda a Sepang: "Abbiamo due moto diverse nei box: la Honda del test di Valencia e un prototipo con un motore dalle caratteristiche diverse".

Mir ha elogiato i progressi compiuti dalla Honda durante l'inverno, ma allo stesso tempo ha mitigato le aspettative: "Abbiamo capito molte cose durante il test. Tuttavia, non mi sento ancora ben preparato per la prima gara. Dobbiamo capire in quale direzione vogliamo svilupparci. Anche se abbiamo provato diverse moto e motori, al momento non posso ancora decidere a favore di nessuna moto. La nuova moto ha alcuni aspetti positivi. Tuttavia, non siamo ancora in grado di sfruttarne appieno il potenziale".

Dal 6 all'8 febbraio, il dodici volte vincitore di un GP effettuerà altri tre giorni di test al Sepang International Circuit prima che la stagione 2024 della MotoGP prenda il via in Qatar il 10 marzo.

Test Shakedown, Sepang (3 febbraio):

1° Acosta, KTM, 1:58.189 min.

2° Pol Espargaró, KTM, +0.066

3° Zarco, Honda, + 0,211

4° Quartararo, Yamaha + 0,249

5° Pedrosa, KTM, + 0,289

6° Mir, Honda, + 0,328

7° Rins, Yamaha, + 0,354

8° Marini, Honda, + 0,746

9° Crutchlow, Yamaha, + 0,794

10° Nakagami, Honda, + 0,883

11° Pirro, Ducati, + 1,141

12° Savadori, Aprilia, + 1.811

13° Bradl, Honda, + 2.910



Test shakedown, Sepang (2 febbraio):

1° Pol Espargaró, KTM, 1'58.241 min.

2° Quartararo, Yamaha, + 0,283 sec.

3° Acosta, KTM, + 0,290

4° Rins, Yamaha, + 0,409

5° Pedrosa, KTM, + 0,431

6° Mir, Honda, +0,846

7° Zarco, Honda, + 0,850

8° Marini, Honda, +0.971

9° Nakagami, Honda, + 1,028

10° Bradl, Honda, + 1.529

11° Crutchlow, Yamaha, + 1.633

11° Pirro, Ducati, + 1.915

13° Savadori, Aprilia, + 2.579

Test Shakedown, Sepang (1° febbraio):

1° Pedrosa, KTM, 1:59.233 min.

2° Acosta, KTM, + 0,152 sec.

3° Pol Espargaró, KTM, + 0,182

4° Bradl, Honda, + 0,627

5° Pirro, Ducati, + 1,633

6° Crutchlow, Yamaha, + 1,780

7° Savadori, Aprilia, + 2,57