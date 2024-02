Joan Mir (Honda): "Não me sinto bem preparado"

Como novo ponta de lança da Repsol Honda Team, Joan Mir elogiou os progressos feitos pela equipa japonesa no teste de preparação em Sepang. No entanto, ao mesmo tempo, o piloto de 26 anos sublinhou que a HRC ainda não tem uma direção de desenvolvimento clara.

Graças à regra da "concessão" , o piloto regular da Repsol Honda, Joan Mir, e o recém-chegado Luca Marini também foram autorizados a participar no shakedown de três dias no Circuito Internacional de Sepang, juntamente com o piloto de testes Stefan Bradl. "Os três dias extra são uma grande ajuda", disse Mir, que agora é responsável por levar a Honda de volta ao topo do mundo após a saída da estrela Marc Márquez (Gresini Ducati).

Na sexta-feira, o espanhol de 26 anos subiu ao banco da sua RC213V pela primeira vez em 2024: "É realmente uma loucura a rapidez destas motas. Lembramo-nos disso uma e outra vez nas primeiras voltas do novo ano." Mir terminou a sexta-feira em sexto lugar, 0,846 segundos atrás do melhor tempo do dia estabelecido pelo piloto de testes Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing). No sábado, o Campeão do Mundo de MotoGP de 2020 melhorou em meio segundo e percorreu a pista de 5,543 km em 1:58,517 min.

"Infelizmente, a chuva da tarde fez com que o nosso programa de testes terminasse prematuramente. Ainda tínhamos algumas peças na agenda que agora temos de testar na terça-feira", disse Mir, expressando a sua desilusão. Ele então explicou a abordagem da Honda em Sepang: "Temos duas motos diferentes nas boxes - a Honda do teste de Valência e um protótipo com uma caraterística de motor diferente."

Mir elogiou o progresso que a Honda fez durante o inverno, mas ao mesmo tempo moderou as expectativas: "Percebemos muitas coisas durante o teste. No entanto, ainda não me sinto bem preparado para a primeira corrida. Temos de descobrir em que direção queremos evoluir. Apesar de já termos testado várias motos e motores, ainda não consigo decidir-me por nenhuma delas. A nova mota tem alguns aspectos positivos. No entanto, ainda não somos capazes de utilizar todo o seu potencial".

De 6 a 8 de fevereiro, o doze vezes vencedor do GP terá mais três dias de testes no Circuito Internacional de Sepang antes do início da época de 2024 do MotoGP no Qatar, a 10 de março.

Teste de Shakedown, Sepang (3 de fevereiro):

1º Acosta, KTM, 1:58.189 min

2º Pol Espargaró, KTM, +0,066

3º Zarco, Honda, +0,211

4º Quartararo, Yamaha, + 0,249

5º Pedrosa, KTM, + 0,289

6º Mir, Honda, + 0,328

7º Rins, Yamaha, + 0,354

8º Marini, Honda, + 0,746

9º Crutchlow, Yamaha, + 0,794

10º Nakagami, Honda, + 0,883

11º Pirro, Ducati, + 1,141

12º Savadori, Aprilia, + 1,811

13º Bradl, Honda, + 2,910



Teste de Shakedown, Sepang (2 de fevereiro):

1º Pol Espargaró, KTM, 1'58.241 min

2º Quartararo, Yamaha, + 0,283 seg

3º Acosta, KTM, + 0,290

4º Rins, Yamaha, + 0,409

5º Pedrosa, KTM, + 0,431

6º Mir, Honda, +0,846

7º Zarco, Honda, + 0,850

8º Marini, Honda, +0,971

9º Nakagami, Honda, + 1,028

10º Bradl, Honda, + 1,529

11º Crutchlow, Yamaha, + 1,633

11º Pirro, Ducati, + 1,915

13º Savadori, Aprilia, + 2,579

Teste de Shakedown, Sepang (1 de fevereiro):

1º Pedrosa, KTM, 1:59.233 min

2º Acosta, KTM, + 0,152 seg

3º Pol Espargaró, KTM, + 0,182

4º Bradl, Honda, + 0,627

5º Pirro, Ducati, + 1,633

6º Crutchlow, Yamaha, + 1,780

7º Savadori, Aprilia, + 2,57