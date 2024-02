Joan Mir: "Sé de lo que es capaz Honda"

24 caídas y un 22º puesto en el Campeonato del Mundo son los emblemas de la temporada 2023 de Joan Mir en MotoGP. Por eso, el piloto de 26 años quiere cambios fundamentales para su segundo año como piloto oficial de Repsol Honda. "Tengo muchas expectativas puestas en Honda", confirmó en el shakedown de Sepang.

Tras unos años de vacas flacas en los que HRC apenas ha aportado innovaciones, el español ha comentado: "Honda ha trabajado mucho y ha traído muchas piezas a Sepang para los tests. Yo les pedí que lo hicieran, así que no me sorprende. Porque sé de lo que es capaz Honda. Puedo ver los cambios, eso me motiva y me da confianza para la temporada".

El Campeón del Mundo de MotoGP 2020 añadió: "Honda ha trabajado más duro este invierno que el año pasado. Han traído muchas piezas y han hecho algunos cambios en la estructura del equipo. Quieren mejorar la situación, eso se nota".

A pesar de su confianza, Mir sabe que Honda está muy por detrás de fabricantes como Ducati o KTM: "La voluntad está ahí, pero hacer realidad los deseos es otra cosa. Las otras fábricas tienen la experiencia y los datos de los últimos años, de los que nosotros carecemos actualmente. La dirección que estamos tomando ahora en términos de aerodinámica o rendimiento del motor ya ha sido practicada por otros fabricantes durante tres o cuatro años."

El mallorquín nombró la aerodinámica como uno de los principales puntos débiles, con Ducati, KTM y Aprilia en particular a la cabeza en los últimos años. No sólo responsabilizó a Honda, sino también a sí mismo: "Nuestro paquete aerodinámico es todavía bastante pequeño comparado con el de las otras motos, pero aun así ha mejorado. Todavía tenemos mucho que aprender aquí, incluso como piloto no conozco muy bien este terreno. La Suzuki tampoco era la mejor moto en términos aerodinámicos", admitió el ex piloto de Suzuki.

Shakedown, Sepang (3 de febrero):

1º Acosta, KTM, 1:58.189 min

2º Pol Espargaró, KTM, +0.066

3º Zarco, Honda, +0.211

4º Quartararo, Yamaha, + 0.249

5º Pedrosa, KTM, + 0.289

6º Mir, Honda, + 0.328

7º Rins, Yamaha, + 0.354

8º Marini, Honda, + 0.746

9º Crutchlow, Yamaha, + 0.794

10º Nakagami, Honda, + 0.883

11º Pirro, Ducati, + 1.141

12º Savadori, Aprilia, + 1.811

13º Bradl, Honda, + 2.910



Shakedown, Sepang (2 de febrero):

1º Pol Espargaró, KTM, 1'58.241 min

2º Quartararo, Yamaha, + 0.283 seg.

3º Acosta, KTM, + 0.290

4º Rins, Yamaha, + 0.409

5º Pedrosa, KTM, + 0.431

6º Mir, Honda, +0.846

7º Zarco, Honda, +0.850

8º Marini, Honda, +0.971

9º Nakagami, Honda, + 1.028

10º Bradl, Honda, + 1.529

11º Crutchlow, Yamaha, + 1.633

11º Pirro, Ducati, + 1.915

13º Savadori, Aprilia, + 2.579



Shakedown, Sepang (1 de febrero):

1º Pedrosa, KTM, 1:59.233 min

2º Acosta, KTM, + 0.152 s

3º Pol Espargaró, KTM, + 0.182

4º Bradl, Honda, + 0.627

5º Pirro, Ducati, + 1.633

6º Crutchlow, Yamaha, + 1.780

7º Savadori, Aprilia, + 2.57