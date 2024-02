Joan Mir : "Je sais de quoi Honda est capable".

Le pilote officiel Joan Mir veut aider Honda à retrouver ses heures de gloire et aborde donc la saison 2024 avec une nouvelle motivation. L'Espagnol a expliqué dans quels domaines il estime avoir le plus de retard.

24 chutes et une 22e place au championnat du monde sont le symbole de la saison MotoGP 2023 de Joan Mir. Pour sa deuxième année en tant que pilote officiel Repsol Honda, le pilote de 26 ans souhaite donc des changements fondamentaux. "J'ai de grandes attentes vis-à-vis de Honda", a-t-il affirmé lors du shakedown test à Sepang.

Après des années de vaches maigres au cours desquelles le HRC n'a guère innové, l'Espagnol a fait remarquer : "Honda a travaillé dur et a vraiment apporté beaucoup de pièces à tester à Sepang. C'est ce que je leur ai demandé et je ne suis donc pas surpris. Car je sais de quoi Honda est capable. Je vois les changements - cela me motive et me donne confiance pour la saison".

Le champion du monde MotoGP 2020 a ajouté : "Honda a davantage travaillé cet hiver que l'année dernière. Ils ont apporté beaucoup de pièces et ont effectué quelques changements au sein de la structure de l'équipe. Ils veulent améliorer la situation, on le sent".

Malgré sa confiance, Mir sait que Honda est loin derrière des constructeurs comme Ducati ou KTM : "La volonté est là, mais la concrétisation des souhaits est une autre affaire. Les autres usines ont l'expérience et les données des dernières années, ce qui nous manque actuellement. La direction que nous prenons actuellement en matière d'aérodynamisme ou de puissance moteur, d'autres constructeurs la pratiquent déjà depuis trois ou quatre ans".

Le Majorquin a cité l'aérodynamique comme le point faible majeur, un domaine dans lequel Ducati, KTM et Aprilia ont été les leaders au cours des dernières années. Il n'a pas seulement mis en cause Honda, mais aussi lui-même : "Notre package aéro est encore assez petit par rapport aux autres motos, mais il s'est quand même amélioré. Nous devons encore apprendre, même moi, en tant que pilote, je ne connais pas encore bien ce domaine. Car la Suzuki n'était pas non plus la meilleure moto en termes d'aérodynamisme", a avoué l'ancien pilote Suzuki.

