Joan Mir: "So di cosa è capace Honda".

Il pilota ufficiale Joan Mir vuole aiutare la Honda a tornare ai giorni di gloria e per questo inizia la stagione 2024 con una rinnovata motivazione. Lo spagnolo ha spiegato quali sono le aree in cui vede la maggiore necessità di recuperare.

24 cadute e il 22° posto nel Campionato del Mondo sono l'emblema della stagione 2023 di Joan Mir in MotoGP, ed è per questo che il 26enne vuole cambiamenti fondamentali per il suo secondo anno come pilota ufficiale Repsol Honda. "Ho grandi aspettative nei confronti della Honda", ha confermato durante lo shakedown test di Sepang.

Dopo anni di magra in cui la HRC non ha prodotto quasi nessuna innovazione, lo spagnolo ha osservato: "La Honda ha lavorato duramente e ha portato davvero molte parti a Sepang per i test. Ho chiesto loro di farlo, quindi non sono sorpreso. Perché so di cosa è capace la Honda. Posso vedere i cambiamenti e questo mi motiva e mi dà fiducia per la stagione".

Il campione del mondo MotoGP 2020 ha aggiunto: "Quest'inverno la Honda ha lavorato più duramente dell'anno scorso. Hanno portato molte parti e fatto alcuni cambiamenti all'interno della struttura del team. Vogliono migliorare la situazione, si sente".

Nonostante la sua fiducia, Mir sa che la Honda è molto indietro rispetto a costruttori come Ducati o KTM: "La volontà c'è, ma realizzare i desideri è un'altra cosa. Le altre case hanno l'esperienza e i dati degli ultimi anni, che a noi attualmente mancano. La direzione che stiamo prendendo ora in termini di aerodinamica o di prestazioni del motore è già stata praticata da altri costruttori per tre o quattro anni".

Il maiorchino ha indicato l'aerodinamica come uno dei principali punti deboli, con Ducati, KTM e Aprilia in particolare a fare da apripista negli ultimi anni. Non ha ritenuto responsabile solo la Honda, ma anche se stesso: "Il nostro pacchetto aerodinamico è ancora piuttosto piccolo rispetto alle altre moto, ma è comunque migliorato. Abbiamo ancora molto da imparare qui, anche come pilota non conosco molto bene questo campo. Anche la Suzuki non era la moto migliore in termini di aerodinamica", ha ammesso l'ex pilota Suzuki.

Test di prova, Sepang (3 febbraio):

1° Acosta, KTM, 1:58.189 min.

2° Pol Espargaró, KTM, +0.066

3° Zarco, Honda, + 0,211

4° Quartararo, Yamaha + 0,249

5° Pedrosa, KTM, + 0,289

6° Mir, Honda, + 0,328

7° Rins, Yamaha, + 0,354

8° Marini, Honda, + 0,746

9° Crutchlow, Yamaha, + 0,794

10° Nakagami, Honda, + 0,883

11° Pirro, Ducati, + 1,141

12° Savadori, Aprilia, + 1.811

13° Bradl, Honda, + 2.910



Test shakedown, Sepang (2 febbraio):

1° Pol Espargaró, KTM, 1'58.241 min.

2° Quartararo, Yamaha, + 0,283 sec.

3° Acosta, KTM, + 0,290

4° Rins, Yamaha, + 0,409

5° Pedrosa, KTM, + 0,431

6° Mir, Honda, +0,846

7° Zarco, Honda, + 0,850

8° Marini, Honda, +0.971

9° Nakagami, Honda, + 1.028

10° Bradl, Honda, + 1.529

11° Crutchlow, Yamaha, + 1.633

11° Pirro, Ducati, + 1.915

13° Savadori, Aprilia, + 2.579



Test Shakedown, Sepang (1° febbraio):

1° Pedrosa, KTM, 1:59.233 min.

2° Acosta, KTM, + 0,152 sec.

3° Pol Espargaró, KTM, + 0,182

4° Bradl, Honda, + 0,627

5° Pirro, Ducati, + 1,633

6° Crutchlow, Yamaha, + 1,780

7° Savadori, Aprilia, + 2,57