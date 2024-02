Joan Mir: "Eu sei do que a Honda é capaz"

O piloto de fábrica Joan Mir quer ajudar a Honda a regressar aos dias de glória e, por isso, começa a época de 2024 com uma motivação renovada. O espanhol explicou as áreas em que vê maior necessidade de recuperar o atraso.

24 acidentes e o 22º lugar no Campeonato do Mundo são emblemáticos da época de 2023 de Joan Mir no MotoGP, razão pela qual o piloto de 26 anos quer mudanças fundamentais para o seu segundo ano como piloto de fábrica da Repsol Honda. "Tenho grandes expectativas em relação à Honda", confirmou no teste de shakedown em Sepang.

Depois de anos magros em que a HRC quase não produziu inovações, o espanhol comentou: "A Honda trabalhou arduamente e trouxe muitas peças para Sepang para os testes. Pedi-lhes que o fizessem, por isso não estou surpreendido. Porque sei do que a Honda é capaz. Posso ver as mudanças - isso motiva-me e dá-me confiança para a época."

O Campeão do Mundo de MotoGP de 2020 acrescentou: "A Honda trabalhou mais este inverno do que no ano passado. Eles trouxeram muitas peças e fizeram algumas mudanças na estrutura da equipa. Eles querem melhorar a situação, dá para sentir isso."

Apesar da sua confiança, Mir sabe que a Honda está muito atrás de fabricantes como a Ducati ou a KTM: "A vontade existe, mas concretizar os desejos é outra questão. As outras fábricas têm a experiência e os dados dos últimos anos, que nos faltam atualmente. A direção que estamos a tomar agora em termos de aerodinâmica ou de desempenho do motor já foi praticada por outros fabricantes durante três ou quatro anos."

O maiorquino apontou a aerodinâmica como um dos principais pontos fracos, com a Ducati, a KTM e a Aprilia, em particular, a liderarem o caminho nos últimos anos. Ele não só responsabilizou a Honda, mas também a si próprio: "O nosso pacote aerodinâmico ainda é muito pequeno em comparação com as outras motos, mas melhorou. Ainda temos muito a aprender aqui, mesmo como piloto, não conheço muito bem o terreno. A Suzuki também não era a melhor mota em termos de aerodinâmica," admitiu o antigo piloto da Suzuki.

Teste de Shakedown, Sepang (3 de fevereiro):

1º Acosta, KTM, 1:58.189 min

2º Pol Espargaró, KTM, +0,066

3º Zarco, Honda, +0,211

4º Quartararo, Yamaha, + 0,249

5º Pedrosa, KTM, + 0,289

6º Mir, Honda, + 0,328

7º Rins, Yamaha, + 0,354

8º Marini, Honda, + 0,746

9º Crutchlow, Yamaha, + 0,794

10º Nakagami, Honda, + 0,883

11º Pirro, Ducati, + 1,141

12º Savadori, Aprilia, + 1,811

13º Bradl, Honda, + 2,910



Teste de Shakedown, Sepang (2 de fevereiro):

1º Pol Espargaró, KTM, 1'58.241 min

2º Quartararo, Yamaha, + 0,283 seg

3º Acosta, KTM, + 0,290

4º Rins, Yamaha, + 0,409

5º Pedrosa, KTM, + 0,431

6º Mir, Honda, +0,846

7º Zarco, Honda, + 0,850

8º Marini, Honda, +0,971

9º Nakagami, Honda, + 1,028

10º Bradl, Honda, + 1,529

11º Crutchlow, Yamaha, + 1,633

11º Pirro, Ducati, + 1,915

13º Savadori, Aprilia, + 2,579



Teste de Shakedown, Sepang (1 de fevereiro):

1º Pedrosa, KTM, 1:59.233 min

2º Acosta, KTM, + 0,152 seg

3º Pol Espargaró, KTM, + 0,182

4º Bradl, Honda, + 0,627

5º Pirro, Ducati, + 1,633

6º Crutchlow, Yamaha, + 1,780

7º Savadori, Aprilia, + 2,57