Luca Marini: "Honda es buena cuando pilotas solo"

Luca Marini ha finalizadoel shakedown de Sepang a 0.746 segundos del mejor tiempo de Pedro Acosta (GASGAS Tech3 Factory Racing) en la 8ª posición de la general, con el debutante de Repsol Honda tercero por detrás de Johann Zarco (LCR Honda) y su compañero de equipo Joan Mir en el duelo intramarca. "Hemos probado numerosos componentes y hemos tenido mucho tiempo para determinar una dirección de desarrollo. Hemos sido capaces de encontrar pequeñas mejoras, pero todavía tenemos que hacer progresos significativos en términos de rendimiento general", dijo Marini, resumiendo sus pruebas.

Antes de que la escuadra de MotoGP viaje a Qatar para el inicio de la temporada a principios de marzo, el italiano de 26 años volverá al Circuito Internacional de Sepang del 6 al 8 de febrero. "Los próximos tres días de pruebas serán muy útiles para entender el verdadero nivel de nuestra moto. Porque es entonces cuando todos los pilotos estarán en pista", dijo Marini. "Parece que vamos por el buen camino. Estoy seguro de que los ingenieros disponen ahora de datos suficientes para obtener nuevos conocimientos de cara a los test y a la primera carrera en Qatar."

El propio italiano sabe que el hermano de Valentino Rossi no debe esperar milagros tras su cambio de Ducati a Honda. No obstante, se mostró positivo: "En comparación con Valencia, la moto ha progresado mucho. No tuve buenas sensaciones en Valencia, pero aquí todo va en mejor dirección".

Marini sabe dónde están actualmente los puntos débiles de la RC213V: "Todavía tenemos que mejorar, sobre todo en la fase de aceleración y en el agarre de la rueda trasera. También tenemos menos experiencia en aerodinámica en comparación con los otros fabricantes. Pero proporciono mucha información a los japoneses y, por tanto, espero mucho de ellos".

Sin embargo, cuando se le preguntó por los puntos fuertes de su nueva máquina, a Marini le resultó difícil responder. Al final, dijo: "La moto es muy fácil de pilotar. Es buena cuando pilotas solo, porque entonces no ves el rendimiento de los otros fabricantes. Crees que lo estás haciendo muy bien hasta que ves tu tiempo por vuelta comparado con el de los otros pilotos. Pero aunque la moto sea agradable de pilotar, no puedes disfrutar del trabajo si los resultados no son buenos. Porque si no ganas, en algún momento pierdes la diversión de pilotar".

Shakedown test, Sepang (3 de febrero):

1º Acosta, KTM, 1:58.189 min

2º Pol Espargaró, KTM, +0.066

3º Zarco, Honda, +0.211

4º Quartararo, Yamaha, + 0.249

5º Pedrosa, KTM, + 0.289

6º Mir, Honda, + 0.328

7º Rins, Yamaha, + 0.354

8º Marini, Honda, + 0.746

9º Crutchlow, Yamaha, + 0.794

10º Nakagami, Honda, + 0.883

11º Pirro, Ducati, + 1.141

12º Savadori, Aprilia, + 1.811

13º Bradl, Honda, + 2.910



Shakedown, Sepang (2 de febrero):

1º Pol Espargaró, KTM, 1'58.241 min

2º Quartararo, Yamaha, + 0.283 seg.

3º Acosta, KTM, + 0.290

4º Rins, Yamaha, + 0.409

5º Pedrosa, KTM, + 0.431

6º Mir, Honda, +0.846

7º Zarco, Honda, +0.850

8º Marini, Honda, +0.971

9º Nakagami, Honda, + 1.028

10º Bradl, Honda, + 1.529

11º Crutchlow, Yamaha, + 1.633

11º Pirro, Ducati, + 1.915

13º Savadori, Aprilia, + 2.579



Shakedown, Sepang (1 de febrero):

1º Pedrosa, KTM, 1:59.233 min

2º Acosta, KTM, + 0.152 s

3º Pol Espargaró, KTM, + 0.182

4º Bradl, Honda, + 0.627

5º Pirro, Ducati, + 1.633

6º Crutchlow, Yamaha, + 1.780

7º Savadori, Aprilia, + 2.5