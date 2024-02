Luca Marini: "La Honda va bene quando si guida da sola".

Il nuovo arrivato in Repsol Honda Luca Marini afferma che la RC213V è "facile da guidare", ma le sue prestazioni sono ancora inferiori a quelle degli altri costruttori. L'italiano vuole cambiare questa situazione d'ora in poi.

Luca Marini ha conclusolo shakedown test di Sepang con un ritardo di 0,746 secondi dal miglior tempo di Pedro Acosta (GASGAS Tech3 Factory Racing) e l'ottavo posto assoluto, con il rookie di Repsol Honda terzo dietro a Johann Zarco (LCR Honda) e al compagno di squadra Joan Mir nel duello interno alla marca. "Abbiamo testato numerosi componenti e abbiamo avuto tutto il tempo per determinare una direzione di sviluppo. Siamo riusciti a trovare piccoli miglioramenti, ma dobbiamo ancora fare progressi significativi in termini di prestazioni complessive", ha detto Marini, riassumendo i suoi test.

Prima che la squadra della MotoGP si rechi in Qatar per l'apertura della stagione all'inizio di marzo, il 26enne italiano tornerà al Sepang International Circuit dal 6 all'8 febbraio. "I prossimi tre giorni di test saranno molto utili per capire il vero livello della nostra moto. Perché a quel punto tutti i piloti saranno in pista", ha detto Marini. "Sembra che siamo sulla strada giusta. Sono sicuro che gli ingegneri hanno ora abbastanza dati per ottenere nuovi spunti per i test e la prima gara in Qatar".

Lo stesso italiano sa che il fratello di Valentino Rossi non deve aspettarsi miracoli dopo il suo passaggio dalla Ducati alla Honda. Tuttavia, è positivo: "Rispetto a Valencia, la moto ha fatto buoni progressi. A Valencia non avevo un buon feeling, ma qui tutto va in una direzione migliore".

Marini sa dove si trovano attualmente i punti deboli della RC213V: "Dobbiamo ancora migliorare, soprattutto nella fase di accelerazione e nel grip della ruota posteriore. Abbiamo anche meno esperienza nell'aerodinamica rispetto agli altri costruttori. Ma fornisco ai giapponesi molti feedback e quindi mi aspetto molto da loro".

Quando gli è stato chiesto quali sono i punti di forza della sua nuova moto, tuttavia, Marini ha avuto difficoltà a rispondere. Alla fine ha detto: "La moto è molto facile da guidare. È un bene quando si guida da soli, perché così non si vedono le prestazioni degli altri costruttori. Pensi di fare un ottimo lavoro finché non vedi il tuo tempo sul giro rispetto agli altri piloti. Ma anche se la moto è bella da guidare, non ci si può godere il lavoro se i risultati non sono buoni. Perché se non vinci, a un certo punto perdi il divertimento di guidare".

Test shakedown, Sepang (3 febbraio):

1° Acosta, KTM, 1:58.189 min.

2° Pol Espargaró, KTM, +0.066

3° Zarco, Honda, + 0,211

4° Quartararo, Yamaha + 0,249

5° Pedrosa, KTM, + 0,289

6° Mir, Honda, + 0,328

7° Rins, Yamaha, + 0,354

8° Marini, Honda, + 0,746

9° Crutchlow, Yamaha, + 0,794

10° Nakagami, Honda, + 0,883

11° Pirro, Ducati, + 1,141

12° Savadori, Aprilia, + 1.811

13° Bradl, Honda, + 2.910



Test shakedown, Sepang (2 febbraio):

1° Pol Espargaró, KTM, 1'58.241 min.

2° Quartararo, Yamaha, + 0,283 sec.

3° Acosta, KTM, + 0,290

4° Rins, Yamaha, + 0,409

5° Pedrosa, KTM, + 0,431

6° Mir, Honda, +0,846

7° Zarco, Honda, + 0,850

8° Marini, Honda, +0.971

9° Nakagami, Honda, + 1.028

10° Bradl, Honda, + 1.529

11° Crutchlow, Yamaha, + 1.633

11° Pirro, Ducati, + 1.915

13° Savadori, Aprilia, + 2.579



Test Shakedown, Sepang (1° febbraio):

1° Pedrosa, KTM, 1:59.233 min.

2° Acosta, KTM, + 0,152 sec.

3° Pol Espargaró, KTM, + 0,182

4° Bradl, Honda, + 0,627

5° Pirro, Ducati, + 1,633

6° Crutchlow, Yamaha, + 1,780

7° Savadori, Aprilia, + 2,5