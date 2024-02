Luca Marini: "A Honda é boa quando se anda sozinho"

Luca Marini terminouo teste shakedown em Sepang a 0,746 segundos do melhor tempo de Pedro Acosta (GASGAS Tech3 Factory Racing), na 8ª posição da geral, com o estreante da Repsol Honda em terceiro, atrás de Johann Zarco (LCR Honda) e do companheiro de equipa Joan Mir no duelo intra-marca. "Testámos vários componentes e tivemos muito tempo para determinar uma direção de desenvolvimento. Conseguimos encontrar pequenas melhorias, mas ainda precisamos de fazer progressos significativos em termos de desempenho geral", disse Marini, resumindo o seu teste.

Antes da equipa de MotoGP viajar para o Qatar para a abertura da temporada no início de março, o italiano de 26 anos vai estar de volta ao Circuito Internacional de Sepang de 6 a 8 de fevereiro. "Os próximos três dias de testes vão ser muito úteis para perceber o verdadeiro nível da nossa moto. Porque é nessa altura que todos os pilotos vão estar em pista," disse Marini. "Parece que estamos no caminho certo. Tenho a certeza que os engenheiros têm agora dados suficientes para obterem novas ideias para o teste e para a primeira corrida no Qatar."

O próprio italiano sabe que o irmão de Valentino Rossi não deve esperar milagres após a sua mudança da Ducati para a Honda. No entanto, ele foi positivo: "Em comparação com Valência, a moto fez bons progressos. Não tive uma boa sensação em Valência, mas aqui tudo está a ir numa melhor direção."

Marini sabe onde estão os pontos fracos da RC213V: "Ainda precisamos de melhorar, especialmente na fase de aceleração e na aderência da roda traseira. Também temos menos experiência em aerodinâmica em comparação com os outros fabricantes. Mas eu dou muito feedback aos japoneses e, por isso, espero muito deles".

No entanto, quando questionado sobre os pontos fortes da sua nova máquina, Marini teve dificuldade em responder. No final, ele disse: "A moto é muito fácil de pilotar. É bom quando se anda sozinho, porque assim não se vê o desempenho dos outros fabricantes. Pensamos que estamos a fazer um bom trabalho até vermos o nosso tempo por volta comparado com o dos outros pilotos. Mas mesmo que a mota seja agradável de conduzir, não se pode desfrutar do trabalho se os resultados não forem bons. Porque se não ganharmos, a certa altura perdemos o prazer de pilotar."

Teste de Shakedown, Sepang (3 de fevereiro):

1º Acosta, KTM, 1:58.189 min

2º Pol Espargaró, KTM, +0,066

3º Zarco, Honda, +0,211

4º Quartararo, Yamaha, + 0,249

5º Pedrosa, KTM, + 0,289

6º Mir, Honda, + 0,328

7º Rins, Yamaha, + 0,354

8º Marini, Honda, + 0,746

9º Crutchlow, Yamaha, + 0,794

10º Nakagami, Honda, + 0,883

11º Pirro, Ducati, + 1,141

12º Savadori, Aprilia, + 1,811

13º Bradl, Honda, + 2,910



Teste de Shakedown, Sepang (2 de fevereiro):

1º Pol Espargaró, KTM, 1'58.241 min

2º Quartararo, Yamaha, + 0,283 seg

3º Acosta, KTM, + 0,290

4º Rins, Yamaha, + 0,409

5º Pedrosa, KTM, + 0,431

6º Mir, Honda, +0,846

7º Zarco, Honda, + 0,850

8º Marini, Honda, +0,971

9º Nakagami, Honda, + 1,028

10º Bradl, Honda, + 1,529

11º Crutchlow, Yamaha, + 1,633

11º Pirro, Ducati, + 1,915

13º Savadori, Aprilia, + 2,579



Teste de Shakedown, Sepang (1 de fevereiro):

1º Pedrosa, KTM, 1:59.233 min

2º Acosta, KTM, + 0,152 seg

3º Pol Espargaró, KTM, + 0,182

4º Bradl, Honda, + 0,627

5º Pirro, Ducati, + 1,633

6º Crutchlow, Yamaha, + 1,780

7º Savadori, Aprilia, + 2,5