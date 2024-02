Pedro Acosta : "Pas si facile de suivre Pedrosa".

Pedro Acosta a eu un avant-goût de sa saison de rookie en MotoGP lors du shakedown test à Sepang. Après avoir réalisé le meilleur temps de la journée, le pilote du team GASGAS Tech3 s'est particulièrement réjoui de son rythme de course.

Après son ascension fulgurante et son titre de champion du monde Moto3 en 2021, ainsi que sa victoire au championnat du monde Moto2 en 2023, Pedro Acosta continue de faire sensation pour ses débuts en MotoGP au sein du team Red Bull GASGAS Tech3. Lors du shakedown test, auquel participaient, outre le seul nouveau venu dans la catégorie, les pilotes d'essai ainsi que les pilotes titulaires de Honda et Yamaha, le jeune homme de 19 ans ne s'est pas trouvé en dehors du top 3 un seul jour.

Samedi , l'Espagnol a réalisé son meilleur tour sur le circuit international de Sepang (5,543 km) en 1:58,189 min, devançant ainsi de 0,066 sec le pilote d'essai KTM Pol Espargaró. L'homme aux 16 victoires en GP ne s'était pas concentré en premier lieu sur des temps au tour rapides : "Nous avons surtout travaillé sur mon style de pilotage et sur la compréhension des pneus MotoGP. J'ai pu faire quelques tours rapides, mais ce qui est nettement plus important, c'est mon solide rythme de course".

Pour situer les choses, le record officiel du tour a été établi par Alex Márquez (Gresini Ducati) en novembre 2023 lors du GP de Malaisie, avec un temps de 1:58,979 min. Le record de tous les temps de lap est détenu par le champion du monde Pecco Bagnaia et se situe à 1:57,491 min.

Samedi après-midi, le "requin de Mazzarón" est descendu involontairement de sa RC16 à deux reprises, une fois au virage 11 et une fois dans des conditions humides juste avant la fin des essais. Mais cela n'a pas altéré l'humeur de l'adolescent. "Je suis très satisfait de notre premier test. Le dernier jour, j'ai essayé de suivre Dani Pedrosa, ce qui n'était pas si facile. Au cours des trois jours restants, je vais essayer de suivre également les autres pilotes afin de mieux comprendre leurs choix de lignes".

Shakedown test, Sepang (3 février) :

1. Acosta, KTM, 1:58,189 min

2. Pol Espargaró, KTM, + 0,066

3. Zarco, Honda, + 0,211

4. Quartararo, Yamaha + 0,249

5. Pedrosa, KTM, + 0,289

6. Mir, Honda, + 0,328

7. Rins, Yamaha, + 0,354

8. Marini, Honda, + 0,746

9. Crutchlow, Yamaha, + 0,794

10. Nakagami, Honda, + 0,883

11. Pirro, Ducati, + 1,141

12. Savadori, Aprilia, + 1,811

13e Bradl, Honda, + 2,910



Shakedown test, Sepang (2 février) :

1. Pol Espargaró, KTM, 1:58,241 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,283 sec

3. Acosta, KTM, + 0,290

4. Rins, Yamaha, + 0,409

5. Pedrosa, KTM, + 0,431

6. Mir, Honda, + 0,846

7. Zarco, Honda, + 0,850

8. Marini, Honda, + 0,971

9. Nakagami, Honda, + 1,028

10. Bradl, Honda, + 1,529

11. Crutchlow, Yamaha, + 1,633

11. Pirro, Ducati, + 1,915

13e Savadori, Aprilia, + 2,579



Shakedown test, Sepang (1er février) :

1. Pedrosa, KTM, 1:59,233 min

2. Acosta, KTM, + 0,152 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,182

4. Bradl, Honda, + 0,627

5. Pirro, Ducati, + 1,633

6. Crutchlow, Yamaha, + 1,780

7. Savadori, Aprilia, + 2,57