Pedro Acosta: "Non è facile seguire Pedrosa".

Dopo la sua fulminea ascesa e il titolo di Campione del Mondo Moto3 2021, nonché la vittoria del Campionato del Mondo Moto2 2023, Pedro Acosta continua a fare scalpore al suo debutto in MotoGP con il Team Red Bull GASGAS Tech3. Durante lo shakedown test, a cui hanno partecipato l'unico nuovo arrivato nella classe, i collaudatori e i piloti Honda e Yamaha, il diciannovenne non è mai uscito dai primi tre posti in un solo giorno .

Sabato, lo spagnolo ha fatto segnare il suo giro più veloce sui 5,543 chilometri del Sepang International Circuit in 1:58.189 minuti, ottenendo il miglior tempo in prova con 0,066 secondi di vantaggio sul collaudatore KTM Pol Espargaró. Il 16 volte vincitore del GP non si è concentrato principalmente sui tempi veloci: "Abbiamo lavorato principalmente sul mio stile di guida e sulla comprensione delle gomme della MotoGP. Sono riuscito a fare alcuni giri veloci, ma ciò che era molto più importante era il mio solido ritmo di gara".

Il record ufficiale sul giro è stato stabilito da Alex Márquez (Gresini Ducati) nel novembre 2023 al GP della Malesia con 1:58.979 min. Il record sul giro di tutti i tempi è stato stabilito dal Campione del Mondo Pecco Bagnaia con 1:57.491 min.

Sabato pomeriggio, lo "Squalo di Mazzarón" è sceso involontariamente dalla sua RC16 due volte, una alla curva 11 e una in condizioni di bagnato, poco prima della fine dei test. Ma questo non ha smorzato gli animi dell'adolescente. "Sono molto soddisfatto del nostro primo test. L'ultimo giorno ho cercato di seguire Dani Pedrosa, ma non è stato affatto facile. Nei restanti tre giorni cercherò di seguire anche gli altri piloti per capire meglio le loro scelte di traiettoria".

Test Shakedown, Sepang (3 febbraio):

1° Acosta, KTM, 1:58.189 min.

2° Pol Espargaró, KTM, +0.066

3° Zarco, Honda, + 0,211

4° Quartararo, Yamaha + 0,249

5° Pedrosa, KTM, + 0,289

6° Mir, Honda, + 0,328

7° Rins, Yamaha, + 0,354

8° Marini, Honda, + 0,746

9° Crutchlow, Yamaha, + 0,794

10° Nakagami, Honda, + 0,883

11° Pirro, Ducati, + 1,141

12° Savadori, Aprilia, + 1.811

13° Bradl, Honda, + 2.910



Test shakedown, Sepang (2 febbraio):

1° Pol Espargaró, KTM, 1'58.241 min.

2° Quartararo, Yamaha, + 0,283 sec.

3° Acosta, KTM, + 0,290

4° Rins, Yamaha, + 0,409

5° Pedrosa, KTM, + 0,431

6° Mir, Honda, +0,846

7° Zarco, Honda, + 0,850

8° Marini, Honda, +0.971

9° Nakagami, Honda, + 1,028

10° Bradl, Honda, + 1.529

11° Crutchlow, Yamaha, + 1.633

11° Pirro, Ducati, + 1.915

13° Savadori, Aprilia, + 2.579



Test Shakedown, Sepang (1° febbraio):

1° Pedrosa, KTM, 1:59.233 min.

2° Acosta, KTM, + 0,152 sec.

3° Pol Espargaró, KTM, + 0,182

4° Bradl, Honda, + 0,627

5. Pirro, Ducati, + 1,633

6° Crutchlow, Yamaha, + 1,780

7° Savadori, Aprilia, + 2,57