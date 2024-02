Pedro Acosta: "Não é fácil seguir Pedrosa"

Pedro Acosta teve o primeiro contacto com a sua época de estreante no MotoGP no teste de shakedown em Sepang. Depois de ter estabelecido o melhor tempo do dia, o piloto da GASGAS Tech3 Team ficou particularmente satisfeito com o seu ritmo de corrida.

Após a sua ascensão meteórica e o título do Campeonato do Mundo de Moto3 de 2021, bem como a vitória no Campeonato do Mundo de Moto2 de 2023, Pedro Acosta continua a causar agitação na sua estreia no MotoGP com a Red Bull GASGAS Tech3 Team. Durante o teste shakedown, que contou com a presença do único estreante na classe, bem como dos pilotos de testes e dos pilotos regulares da Honda e da Yamaha, o jovem de 19 anos não ficou fora dos três primeiros num único dia .

No sábado, o espanhol fez a sua volta mais rápida ao Circuito Internacional de Sepang, com 5,543 quilómetros, em 1:58,189 minutos, garantindo o melhor tempo nos treinos 0,066 segundos à frente do piloto de testes da KTM, Pol Espargaró. O 16 vezes vencedor de GP não se concentrou principalmente em tempos de volta rápidos: "Trabalhámos principalmente no meu estilo de pilotagem e na compreensão dos pneus de MotoGP. Consegui fazer algumas voltas rápidas, mas o que foi muito mais importante foi o meu ritmo de corrida sólido."

Para contextualizar, o recorde oficial de volta foi estabelecido por Alex Márquez (Gresini Ducati) em novembro de 2023 no GP da Malásia com 1:58.979 min. O recorde de volta de todos os tempos foi estabelecido pelo Campeão do Mundo Pecco Bagnaia e está em 1:57.491 min.

Na tarde de sábado, o "Tubarão de Mazzarón" saiu involuntariamente do seu RC16 duas vezes, uma na curva 11 e outra em piso molhado, pouco antes do final dos testes. Mas isso não abalou o ânimo do jovem. "Estou muito contente com o nosso primeiro teste. No último dia tentei seguir o Dani Pedrosa, o que não foi nada fácil. Nos restantes três dias, vou também tentar seguir os outros pilotos para perceber melhor as suas escolhas de linha."

Teste de Shakedown, Sepang (3 de fevereiro):

1º Acosta, KTM, 1:58.189 min

2º Pol Espargaró, KTM, +0,066

3º Zarco, Honda, +0,211

4º Quartararo, Yamaha, + 0,249

5º Pedrosa, KTM, + 0,289

6º Mir, Honda, + 0,328

7º Rins, Yamaha, + 0,354

8º Marini, Honda, + 0,746

9º Crutchlow, Yamaha, + 0,794

10º Nakagami, Honda, + 0,883

11º Pirro, Ducati, + 1,141

12º Savadori, Aprilia, + 1,811

13º Bradl, Honda, + 2,910



Teste de Shakedown, Sepang (2 de fevereiro):

1º Pol Espargaró, KTM, 1'58.241 min

2º Quartararo, Yamaha, + 0,283 seg

3º Acosta, KTM, + 0,290

4º Rins, Yamaha, + 0,409

5º Pedrosa, KTM, + 0,431

6º Mir, Honda, +0,846

7º Zarco, Honda, + 0,850

8º Marini, Honda, +0,971

9º Nakagami, Honda, + 1,028

10º Bradl, Honda, + 1,529

11º Crutchlow, Yamaha, + 1,633

11º Pirro, Ducati, + 1,915

13º Savadori, Aprilia, + 2,579



Teste de Shakedown, Sepang (1 de fevereiro):

1º Pedrosa, KTM, 1:59.233 min

2º Acosta, KTM, + 0,152 seg

3º Pol Espargaró, KTM, + 0,182

4º Bradl, Honda, + 0,627

5º Pirro, Ducati, + 1,633

6º Crutchlow, Yamaha, + 1,780

7º Savadori, Aprilia, + 2,57