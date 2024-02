Luca Marini : "Stefan Bradl, le meilleur pilote d'essai Honda".

Luca Marini est passé du team client Mooney-VR46-Ducati au team Repsol Honda pour la saison 2024 afin de pouvoir profiter des avantages d'un pilote d'usine. Dans son nouveau rôle, l'Italien a toutes sortes de tâches supplémentaires avec lesquelles il s'est familiarisé pour la première fois lors du test de shakedown à Sepang. "Beaucoup de choses sont différentes par rapport au test de l'an dernier", explique le pilote de 26 ans. "Tu ne fais jamais deux tours d'affilée avec la même moto, il y a toujours quelque chose qui est modifié. Nous testons un grand nombre de pièces pour comprendre dans quelle direction nous voulons développer la moto".

Après trois années de MotoGP sur Ducati, le grand Italien prend place cette année pour la première fois sur une autre marque. "Mon expérience avec la Ducati est suffisante pour continuer à développer la moto en collaboration avec Honda", estime-t-il. "J'essaie de donner mes impressions de la manière la plus claire et la plus précise possible. Bien sûr, la barrière de la langue est présente dans le contact avec les Japonais, mais si nous parlons tranquillement et lentement ensemble, nous nous comprenons bien".

A 26 ans, Marini n'est plus l'un des plus jeunes pilotes du plateau, mais il croit tout de même en la possibilité de ramener Honda au sommet. "La Honda de cette année est une véritable révolution par rapport à l'année dernière. Mais pour l'instant, nous n'en sommes qu'au début. Nous devons être intelligents pour développer le potentiel de la moto le plus rapidement possible. Mais pour cela, nous avons besoin de temps. Ducati et KTM y travaillent déjà depuis des années, alors que nous ne démarrons qu'aujourd'hui".

Avec Johann Zarco et Takaaki Nakagami chez LCR Honda, ainsi que Marini et Joan Mir dans l'équipe d'usine, Honda envoie à nouveau quatre pilotes en course cette année. "Je suis heureux de voir que tous les pilotes de Honda travaillent dans la même direction et que leurs impressions se rejoignent. Cela va aider les ingénieurs à travailler en direction de l'avenir". L'Italien a notamment souligné le travail de Stefan Bradl, le testeur du HRC : "Bradl est un pilote intelligent et précis. C'est le meilleur pilote d'essai que nous puissions avoir actuellement. Nous nous entendons bien et grâce à ses commentaires, nous allons pouvoir améliorer la moto de manière significative".

Shakedown test, Sepang (3 février) :

1. Acosta, KTM, 1:58,189 min

2. Pol Espargaró, KTM, + 0,066

3. Zarco, Honda, + 0,211

4. Quartararo, Yamaha + 0,249

5. Pedrosa, KTM, + 0,289

6. Mir, Honda, + 0,328

7. Rins, Yamaha, + 0,354

8. Marini, Honda, + 0,746

9. Crutchlow, Yamaha, + 0,794

10. Nakagami, Honda, + 0,883

11. Pirro, Ducati, + 1,141

12. Savadori, Aprilia, + 1,811

13e Bradl, Honda, + 2,910



Shakedown test, Sepang (2 février) :

1. Pol Espargaró, KTM, 1:58,241 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,283 sec

3. Acosta, KTM, + 0,290

4. Rins, Yamaha, + 0,409

5. Pedrosa, KTM, + 0,431

6. Mir, Honda, + 0,846

7. Zarco, Honda, + 0,850

8. Marini, Honda, + 0,971

9. Nakagami, Honda, + 1,028

10. Bradl, Honda, + 1,529

11. Crutchlow, Yamaha, + 1,633

11. Pirro, Ducati, + 1,915

13e Savadori, Aprilia, + 2,579



Shakedown test, Sepang (1er février) :

1. Pedrosa, KTM, 1:59,233 min

2. Acosta, KTM, + 0,152 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,182

4. Bradl, Honda, + 0,627

5. Pirro, Ducati, + 1,633

6. Crutchlow, Yamaha, + 1,780

7. Savadori, Aprilia, + 2,57