Luca Marini: "Stefan Bradl miglior collaudatore della Honda".

Luca Marini racconta le sue prime impressioni come pilota ufficiale Repsol Honda dopo lo shakedown test in Malesia ed elogia in particolare il lavoro del collaudatore HRC Stefan Bradl.

Luca Marini è passato dal team clienti Mooney VR46 Ducati al Repsol Honda Team per la stagione 2024, per godere dei vantaggi di un pilota ufficiale. Nel suo nuovo ruolo, l'italiano ha un sacco di compiti aggiuntivi, con i quali ha familiarizzato per la prima volta durante lo shakedown test di Sepang. "Rispetto ai test dello scorso anno, molte cose sono diverse", ha detto il 26enne. "Non si guida mai la stessa moto per due turni di fila, qualcosa cambia sempre. Testiamo diverse parti per capire la direzione in cui vogliamo sviluppare la moto".

Dopo tre anni di MotoGP con la Ducati, l'alto italiano è per la prima volta in sella a un marchio diverso quest'anno. "La mia esperienza con la Ducati è sufficiente per sviluppare ulteriormente la moto insieme alla Honda", afferma. "Cerco di descrivere le mie impressioni nel modo più chiaro e preciso possibile. Naturalmente c'è una barriera linguistica quando si ha a che fare con i giapponesi, ma se parliamo insieme con calma e lentamente, ci capiamo bene".

All'età di 26 anni, Marini non è più uno dei piloti più giovani del settore, ma è ancora convinto di poter riportare la Honda ai vertici. "La Honda di quest'anno è una vera e propria rivoluzione rispetto all'anno scorso. Ma siamo ancora all'inizio. Dobbiamo essere intelligenti per sfruttare il potenziale della moto il più rapidamente possibile. Ma abbiamo bisogno di tempo per farlo. Ducati e KTM ci hanno lavorato per anni, ma noi abbiamo iniziato solo oggi".

Con Johann Zarco e Takaaki Nakagami nel team LCR Honda e Marini e Joan Mir nel team ufficiale, anche quest'anno Honda manderà in gara quattro piloti. "Sono contento che tutti i piloti della Honda lavorino nella stessa direzione e siano d'accordo su tutte le loro impressioni. Questo aiuterà gli ingegneri a lavorare per il futuro". L'italiano ha sottolineato in particolare il lavoro del collaudatore HRC Stefan Bradl: "Bradl è un pilota intelligente e preciso. È il miglior collaudatore che possiamo avere attualmente. Ci troviamo bene insieme e grazie ai suoi commenti potremo migliorare notevolmente la moto".

