Luca Marini: "Stefan Bradl é o melhor piloto de testes da Honda"

Luca Marini relata as suas primeiras impressões como piloto de fábrica da Repsol Honda após o teste de shakedown na Malásia e elogiou o trabalho do testador da HRC, Stefan Bradl, em particular.

Luca Marini mudou da equipa cliente Mooney VR46 Ducati para a Repsol Honda Team para a temporada de 2024, a fim de desfrutar dos benefícios de um piloto de fábrica. Na sua nova função, o italiano tem todo o tipo de tarefas adicionais, com as quais se familiarizou pela primeira vez durante o teste de shakedown em Sepang. "Em comparação com o teste do ano passado, muita coisa é diferente", disse o jovem de 26 anos. "Nunca se anda com a mesma moto duas voltas seguidas, há sempre alguma coisa que muda. Testamos uma variedade de peças para perceber a direção em que queremos desenvolver a moto."

Depois de três anos de MotoGP na Ducati, o italiano alto está a pilotar uma marca diferente pela primeira vez este ano. "A minha experiência com a Ducati é suficiente para continuar a desenvolver a mota em conjunto com a Honda", diz ele. "Tento descrever as minhas impressões da forma mais clara e precisa possível. Claro que existe uma barreira linguística quando se lida com os japoneses, mas se falarmos calma e lentamente em conjunto, entendemo-nos bem."

Aos 26 anos, Marini já não é um dos pilotos mais jovens da competição, mas continua a acreditar que pode levar a Honda de volta ao topo. "A Honda deste ano é uma verdadeira revolução em comparação com o ano passado. Mas ainda estamos no início com esta moto. Temos de ser inteligentes para concretizar o potencial da mota o mais rapidamente possível. Mas precisamos de tempo para o fazer. A Ducati e a KTM estão a trabalhar nisto há anos, mas nós só estamos a começar hoje."

Com Johann Zarco e Takaaki Nakagami na LCR Honda e Marini e Joan Mir na equipa de fábrica, a Honda vai mais uma vez enviar quatro pilotos para a corrida este ano. "Estou satisfeito por todos os pilotos da Honda estarem a trabalhar na mesma direção e concordarem com todas as suas impressões. Isto vai ajudar os engenheiros a trabalhar para o futuro." O italiano destacou particularmente o trabalho do piloto de testes da HRC Stefan Bradl: "Bradl é um piloto inteligente e preciso. Ele é o melhor piloto de testes que podemos ter atualmente. Damo-nos bem juntos e graças aos seus comentários vamos conseguir melhorar a moto consideravelmente."

Teste de Shakedown, Sepang (3 de fevereiro):

1º Acosta, KTM, 1:58.189 min

2º Pol Espargaró, KTM, +0,066

3º Zarco, Honda, +0,211

4º Quartararo, Yamaha, + 0,249

5º Pedrosa, KTM, + 0,289

6º Mir, Honda, + 0,328

7º Rins, Yamaha, + 0,354

8º Marini, Honda, + 0,746

9º Crutchlow, Yamaha, + 0,794

10º Nakagami, Honda, + 0,883

11º Pirro, Ducati, + 1,141

12º Savadori, Aprilia, + 1,811

13º Bradl, Honda, + 2,910



Teste de Shakedown, Sepang (2 de fevereiro):

1º Pol Espargaró, KTM, 1'58.241 min

2º Quartararo, Yamaha, + 0,283 seg

3º Acosta, KTM, + 0,290

4º Rins, Yamaha, + 0,409

5º Pedrosa, KTM, + 0,431

6º Mir, Honda, +0,846

7º Zarco, Honda, + 0,850

8º Marini, Honda, +0,971

9º Nakagami, Honda, + 1,028

10º Bradl, Honda, + 1,529

11º Crutchlow, Yamaha, + 1,633

11º Pirro, Ducati, + 1,915

13º Savadori, Aprilia, + 2,579



Teste de Shakedown, Sepang (1 de fevereiro):

1º Pedrosa, KTM, 1:59.233 min

2º Acosta, KTM, + 0,152 seg

3º Pol Espargaró, KTM, + 0,182

4º Bradl, Honda, + 0,627

5º Pirro, Ducati, + 1,633

6º Crutchlow, Yamaha, + 1,780

7º Savadori, Aprilia, + 2,57