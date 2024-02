Francesco Guidotti: ¡Eso encaja!

Aunque nunca se deben sobrevalorar los tiempos de un test - y especialmente los de un test de shakedown - hay cosas peores que tener a Dani Pedrosa en lo más alto de la tabla de tiempos el primer día, a Pol Espargaró el segundo y al debutante Pedro Acosta el tercero. El director del equipo, Francesco Guidotti, se muestra en consecuencia relajado bajo el calor malayo antes de que los pilotos probadores Brad Binder, Jack Miller, Augusto Fernández y Pedro Acosta vuelvan a subirse al sillín el martes: "Los tres últimos días han sido de los más estresantes del año en términos de trabajo, pero siempre es así al principio de la temporada. Es bueno que hayamos tenido aquí a dos pilotos de pruebas. Puedo confirmar que hemos podido completar nuestro programa de pruebas y seleccionar las piezas que los pilotos oficiales evaluarán la semana que viene. En total, aún nos quedan cinco días para tener la RC16 lista para la primera carrera: Martes, miércoles y jueves aquí en Sepang, y luego dos más en Qatar. Después sabremos hasta qué punto hemos trabajado a fondo durante el invierno".

El último día de entrenamientos se vio interrumpido prematuramente por un fuerte aguacero. ¿Cómo afectó eso al programa de KTM? "En absoluto. Cuando la lluvia apareció una hora antes del final de los entrenamientos, ya habíamos terminado nuestro programa. Podemos estar contentos con nuestro trabajo. No con todos los detalles, pero sí con el desarrollo del test. Estamos satisfechos".

Elogios para Pol

¿Pol Espargaró y Dani Pedrosa volverán a entrenar la semana que viene?

"No, no en circunstancias normales. Estarán aquí porque es bueno tenerlos aquí en la pista. Pueden visitar a los pilotos de fábrica o dar su opinión desde la pista o desde el circuito. Si necesitamos una segunda opinión en ciertas áreas o queremos hacer un segundo bucle de pruebas, estarán a mano. Sin embargo, esto no está previsto".

¿Cómo se ha adaptado Pol a su nuevo papel?

"Muy bien. Ha trabajado bien. Era la primera vez que tenía a su lado a la tripulación de Jack Miller. En el futuro, por supuesto, tendrá la suya propia. Todos sabemos que es un tipo maravilloso. Aquí en la prueba, confirmó una vez más esta impresión. No se quejó ni una sola vez cuando le enviamos a la pista con este calor sofocante. Se notaba que disfrutaba del test".

Shakedown, Sepang (3 de febrero):

1º Acosta, KTM, 1:58.189 min

2º Pol Espargaró, KTM, +0.066

3º Zarco, Honda, +0.211

4º Quartararo, Yamaha +0.249

5º Pedrosa, KTM, +0.289

6. Mir, Honda, +0.328

7. Rins, Yamaha, +0.354

8. Marini, Honda, +0.746

9. Crutchlow, Yamaha, +0.794

10. Nakagami, Honda, +0.794 Nakagami, Honda, + 0.883

11. Pirro, Ducati, + 1.141

12. Savadori, Aprilia, + 1.811

13. Bradl, Honda, + 2.910



Shakedown test, Sepang (2 de febrero). Febrero ):

1. Pol Espargaró, KTM, 1:58.241 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0.283 seg

3. Acosta, KTM, + 0.290

4. Rins, Yamaha, + 0.283 seg. 4. Rins, Yamaha, + 0.409

5. Pedrosa, KTM, + 0.431

6. Mir, Honda, + 0.846

7. Zarco, Honda, + 0.850

8. Marini, Honda, + 0.971

9. Nakagami, Honda, + 0.281 Nakagami, Honda, + 1.028

10. Bradl, Honda, + 1.529

11. Crutchlow, Yamaha, + 1.633

11. Pirro, Ducati, + 1.915

13. Savadori, Aprilia, + 0.971 Savadori, Aprilia, + 2.579



Test del shakedown, Sepang (1 de febrero):

1. Pedrosa, KTM, 1'59.233 min

2. Acosta, KTM, + 0.152 seg

3. Pol Espargaró, KTM, + 1.915 min. Pol Espargaró, KTM, + 0.182

4. Bradl, Honda, + 0.627

5. Pirro, Ducati, + 1.633

6. Crutchlow, Yamaha, + 1.780

7. Savadori, Aprilia, + 2.57