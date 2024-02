Francesco Guidotti : Ça colle !

Même s'il ne faut jamais surestimer les temps d'un test, et surtout d'un shakedown, il y a pire que de voir Dani Pedrosa en tête de la feuille des temps le premier jour, Pol Espargaró le deuxième et le rookie Pedro Acosta le troisième. Le team manager Francesco Guidotti se montre donc détendu dans la chaleur de la Malaisie, avant que les pilotes d'intervention Brad Binder, Jack Miller, Augusto Fernández et à nouveau Pedro Acosta ne montent en selle mardi : "Les trois derniers jours ont été parmi les plus stressants de l'année en termes de travail, mais c'est toujours le cas en début de saison. Heureusement que nous avions deux pilotes d'essai ici ! Je peux confirmer que nous avons pu mener à bien notre programme d'essais complet et que nous avons réussi à sélectionner les pièces que les pilotes d'usine évalueront la semaine prochaine. Au total, il nous reste cinq jours pour préparer la RC16 à la première course : Mardi, mercredi et jeudi ici à Sepang, puis deux autres au Qatar. Après cela, nous saurons à quel point nous avons travaillé en profondeur pendant l'hiver".

Le dernier jour de test a été interrompu prématurément par une forte averse. Comment cela a-t-il affecté le programme de KTM ? "Pas du tout. Quand la pluie est arrivée une heure avant la fin des tests, nous avions déjà terminé notre programme. Nous pouvons être contents de notre travail. Pas avec chaque détail, mais avec la manière dont le test s'est déroulé. Nous sommes satisfaits".

Des louanges pour Pol

Pol Espargaró et Dani Pedrosa vont-ils eux aussi reprendre les essais la semaine prochaine ?

"Non, pas dans des circonstances normales. Ils seront là parce que c'est cool de les avoir sur le circuit. Ils pourront visiter avec les pilotes d'usine ou donner des informations depuis la piste ou le bord de la piste. Si nous avons besoin d'un deuxième avis sur certains points ou si nous voulons faire une deuxième boucle d'essais, ils seront là. Mais ce n'est pas prévu".

Comment Pol s'est-il adapté à son nouveau rôle ?

"Vraiment bien. Il a bien travaillé. Ici, il a eu pour la première fois l'équipe de Jack Miller à ses côtés. A l'avenir, il aura bien sûr le sien. Nous savons tous que c'est un homme merveilleux. Ici, lors du test, il a une fois de plus confirmé cette impression. Il ne s'est pas plaint une seule fois lorsque nous l'avons envoyé sur la piste par cette chaleur étouffante. On pouvait voir qu'il avait pris du plaisir à faire ce test".

Shakedown test, Sepang (3 février) :

1. Acosta, KTM, 1:58,189 min

2. Pol Espargaró, KTM, + 0,066

3. Zarco, Honda, + 0,211

4. Quartararo, Yamaha + 0,249

5. Pedrosa, KTM, + 0,289

6. Mir, Honda, + 0,328

7. Rins, Yamaha, + 0,354

8. Marini, Honda, + 0,746

9. Crutchlow, Yamaha, + 0,794

10. Nakagami, Honda, + 0,883

11. Pirro, Ducati, + 1,141

12. Savadori, Aprilia, + 1,811

13. Bradl, Honda, + 2,910



Test de shakedown, Sepang (2. février) :

1. Pol Espargaró, KTM, 1:58,241 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,283 sec

3. Acosta, KTM, + 0,290

4. Rins, Yamaha, + 0,409

5. Pedrosa, KTM, + 0,431

6. Mir, Honda, + 0,846

7. Zarco, Honda, + 0,850

8. Marini, Honda, + 0,971

9. Nakagami, Honda, + 1,028

10. Bradl, Honda, + 1,529

11. Crutchlow, Yamaha, + 1,633

11. Pirro, Ducati, + 1,915

13. Savadori, Aprilia, + 2,579



Shakedown test, Sepang (1er février) :

1. Pedrosa, KTM, 1:59,233 min

2. Acosta, KTM, + 0,152 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,182

4. Bradl, Honda, + 0,627

5. Pirro, Ducati, + 1,633

6. Crutchlow, Yamaha, + 1,780

7. Savadori, Aprilia, + 2,57