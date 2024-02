Francesco Guidotti: Ci sta!

Una RC16 è stata in testa in tutti e tre i giorni di test a Sepang: il team manager di KTM fa il punto della situazione ed elogia in particolare il lavoro del nobile collaudatore Pol Espagaró.

Anche se non bisogna mai sopravvalutare i tempi di un test - e soprattutto quelli di uno shakedown - c'è di peggio che avere Dani Pedrosa in cima alla classifica dei tempi il primo giorno, Pol Espargaró il secondo e il debuttante Pedro Acosta il terzo. Il team manager Francesco Guidotti è di conseguenza rilassato nel caldo malese prima che i collaudatori Brad Binder, Jack Miller, Augusto Fernández e Pedro Acosta tornino in sella martedì: "Gli ultimi tre giorni sono stati tra i più stressanti dell'anno in termini di lavoro, ma è sempre così all'inizio della stagione. È un bene che ci siano stati due collaudatori qui! Posso confermare che siamo riusciti a completare il nostro programma di test completo e a selezionare con successo le parti che i piloti ufficiali valuteranno la prossima settimana. In totale, abbiamo ancora cinque giorni per preparare la RC16 per la prima gara: Martedì, mercoledì e giovedì qui a Sepang, poi altri due in Qatar. Dopodiché sapremo quanto abbiamo lavorato a fondo durante l'inverno".

L'ultimo giorno di test è stato interrotto prematuramente da un forte acquazzone. Come ha influito sul programma KTM? "Per niente. Quando la pioggia è arrivata un'ora prima della fine dei test, avevamo già concluso il nostro programma. Possiamo essere soddisfatti del nostro lavoro. Non di ogni dettaglio, ma di come sono andati i test. Siamo soddisfatti".

Elogi per Pol

Pol Espargaró e Dani Pedrosa faranno altri test la prossima settimana?

"No, non in circostanze normali. Saranno qui perché è bello averli qui in pista. Potranno visitare i piloti ufficiali o dare un contributo dalla pista o da bordo pista. Se abbiamo bisogno di un secondo parere in alcune aree o vogliamo fare un secondo giro di prova, saranno a disposizione. Tuttavia, questo non è previsto".

Come si è ambientato Pol nel suo nuovo ruolo?

"Molto bene. Ha lavorato bene. Era la prima volta che aveva al suo fianco l'equipaggio di Jack Miller. In futuro, naturalmente, avrà il suo. Sappiamo tutti che è un ragazzo fantastico. Qui al test, ha confermato ancora una volta questa impressione. Non si è mai lamentato quando lo abbiamo mandato in pista con questo caldo soffocante. Si vedeva che il test gli piaceva".

Test Shakedown, Sepang (3 febbraio):

1° Acosta, KTM, 1:58.189 min

2° Pol Espargaró, KTM, +0.066

3° Zarco, Honda, +0.211

4° Quartararo, Yamaha +0.249

5° Pedrosa, KTM, + 0,289

6. Mir, Honda, + 0,328

7. Rins, Yamaha, + 0,354

8. Marini, Honda, + 0,746

9. Crutchlow, Yamaha, + 0,794

10. Nakagami, Honda, + 0,794 Nakagami, Honda, + 0,883

11. Pirro, Ducati, + 1,141

12. Savadori, Aprilia, + 1,811

13. Bradl, Honda, + 2,910



Test Shakedown, Sepang (2 febbraio). Febbraio):

1. Pol Espargaró, KTM, 1:58.241 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,283 sec

3. Acosta, KTM, + 0,290

4. Rins, Yamaha, + 0,283 sec Rins, Yamaha, + 0,409

5. Pedrosa, KTM, + 0,431

6. Mir, Honda, + 0,846

7. Zarco, Honda, + 0,850

8. Marini, Honda, + 0,971

9. Nakagami, Honda, + 0,283 sec Nakagami, Honda, + 1.028

10. Bradl, Honda, + 1.529

11. Crutchlow, Yamaha, + 1.633

11. Pirro, Ducati, + 1.915

13. Savadori, Aprilia, + 2.846 14. Zarco, Aprilia, + 0.850 Savadori, Aprilia, + 2.579



Shakedown test, Sepang (1 febbraio):

1. Pedrosa, KTM, 1'59.233 min

2. Acosta, KTM, + 0.152 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0.152 sec 4. Pedrosa, KTM, KTM, + 0.233 min Pol Espargaró, KTM, + 0,182

4. Bradl, Honda, + 0,627

5. Pirro, Ducati, + 1,633

6. Crutchlow, Yamaha, + 1,780

7. Savadori, Aprilia, + 2,57