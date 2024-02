Francesco Guidotti: Isso encaixa!

Uma RC16 esteve na liderança nos três dias de testes em Sepang: o chefe de equipa da KTM faz um balanço e elogia o trabalho do nobre piloto de testes Pol Espagaró em particular.

Mesmo que nunca se deva sobrestimar os tempos de um teste - e especialmente os de um teste shakedown - há coisas piores do que ter Dani Pedrosa no topo da tabela de tempos no primeiro dia, Pol Espargaró no segundo e o estreante Pedro Acosta no terceiro. O chefe de equipa Francesco Guidotti está, portanto, relaxado no calor da Malásia antes de os pilotos de testes Brad Binder, Jack Miller, Augusto Fernández e Pedro Acosta voltarem à pista na terça-feira: "Os últimos três dias foram dos mais stressantes do ano em termos de trabalho, mas é sempre assim no início da época. É bom que tenhamos tido dois pilotos de testes aqui! Posso confirmar que conseguimos completar todo o nosso programa de testes e seleccionámos com sucesso as peças que os pilotos de fábrica vão avaliar na próxima semana. No total, ainda temos cinco dias para preparar a RC16 para a primeira corrida: Terça, quarta e quinta-feira aqui em Sepang, e depois mais dois no Qatar. Depois disso, saberemos até que ponto trabalhámos bem durante o inverno."

O último dia de testes foi interrompido prematuramente por uma forte chuva. Como é que isso afectou o programa da KTM? "Não afectou nada. Quando a chuva chegou uma hora antes do final do teste, já tínhamos terminado o nosso programa. Podemos estar satisfeitos com o nosso trabalho. Não com todos os pormenores, mas com a forma como o teste decorreu. Estamos satisfeitos".

Elogios a Pol

Será que Pol Espargaró e Dani Pedrosa também vão voltar a testar na próxima semana?

"Não, não em circunstâncias normais. Eles vão estar aqui porque é bom tê-los aqui na pista. Podem estar com os pilotos de fábrica ou darem opiniões a partir da pista ou do track side. Se precisarmos de uma segunda opinião em determinadas áreas ou se quisermos fazer um segundo circuito de testes, eles estarão à disposição. No entanto, isso não está planeado".

Como é que Pol se adaptou ao seu novo papel?

"Muito bem. Tem trabalhado bem. Esta foi a primeira vez que teve a equipa de Jack Miller ao seu lado. No futuro, é claro, ele terá a sua própria equipa. Todos nós sabemos que ele é um homem maravilhoso. Aqui no teste, ele confirmou mais uma vez essa impressão. Nunca se queixou quando o mandámos para a pista sob um calor sufocante. Deu para ver que ele gostou do teste".

Teste de Shakedown, Sepang (3 de fevereiro):

1º Acosta, KTM, 1:58.189 min

2º Pol Espargaró, KTM, + 0.066

3º Zarco, Honda, + 0.211

4º Quartararo, Yamaha + 0.249

5º Pedrosa, KTM, + 0,289

6. Mir, Honda, + 0,328

7. Rins, Yamaha, + 0,354

8. Marini, Honda, + 0,746

9. Crutchlow, Yamaha, + 0,794

10. Nakagami, Honda, + 0,883

11. Pirro, Ducati, + 1,141

12. Savadori, Aprilia, + 1,811

13. Bradl, Honda, + 2,910



Teste de Shakedown, Sepang (2 de fevereiro). fevereiro):

1. Pol Espargaró, KTM, 1:58.241 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,283 seg

3. Acosta, KTM, + 0,290

4. Rins, Yamaha, + 0,409

5. Pedrosa, KTM, + 0,431

6. Mir, Honda, + 0,846

7. Zarco, Honda, + 0,850

8. Marini, Honda, + 0,971

9. Nakagami, Honda, + 1,028

10. Bradl, Honda, + 1,529

11. Crutchlow, Yamaha, + 1,633

11. Pirro, Ducati, + 1,915

13. Savadori, Aprilia, + 2.579



Teste de Shakedown, Sepang (1 de fevereiro):

1. Pedrosa, KTM, 1'59.233 min

2. Acosta, KTM, + 0.152 seg

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,182

4. Bradl, Honda, + 0,627

5. Pirro, Ducati, + 1,633

6. Crutchlow, Yamaha, + 1,780

7. Savadori, Aprilia, + 2,57