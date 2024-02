Sky Deutschland : de nombreuses questions restent en suspens

En Allemagne, on ne sait toujours rien ou presque sur le mode de diffusion et la composition de l'équipe de télévision pour le championnat du monde MotoGP 2024 sur la chaîne payante Sky Sport.

Le championnat du monde MotoGP débute le 10 mars sur le circuit de Losail à Doha avec l'ouverture de la saison. Avec l'octuple champion du monde Marc Márquez sur la Ducati de Gresini, la catégorie reine des motos entre dans une nouvelle ère sur le plan sportif. En Allemagne, une nouvelle ère commence également, notamment en ce qui concerne la couverture télévisuelle.

Après six années passées avec la chaîne privée autrichienne ServusTV (auparavant avec Sport 1 et Eurosport) sur la télévision allemande à accès libre (FreeTV), le MotoGP passe à Sky et donc derrière la barrière du payant. Officiellement, Sky fait de la publicité depuis un certain temps avec une vidéo d'image respectable et des messages croustillants.

En ce qui concerne le type de diffusion payante chez Sky, qui est surtout connu pour le football, il reste encore beaucoup à faire pour les clients potentiels cinq semaines avant le lancement. Il manque également des faitssur l'équipe MotoGP .Il s'agit de postes essentiels comme les commentateurs, les présentateurs et les experts.

Le fait est qu'Alex Hofmann (43 ans) a déjà clairement indiqué qu'il ne rejoindrait pas Sky, même si cela signifie que ses fans allemands ne pourront plus le voir à l'écran. Le testeur Honda MotoGP et expert à temps partiel Stefan Bradl (34 ans) ne fera pas non plus d'infidélité à ServusTV en raison de ses liens avec Red Bull.

Une candidate pour le poste de présentatrice sur Sky aurait en fait été Eve Scheer (46 ans) qui, venant de la scène automobile, s'est familiarisée ces dernières années avec le domaine des deux-roues chez ServusTV et a disputé quelques Grand Prix en 2023. Mais entre-temps, Scheer a elle aussi décidé de rester chez ServusTV.

En ce qui concerne le double champion du monde Sandro Cortese, le package Servus pour 2024 devrait également rester tel quel, quasiment en tant que sauteur entre MotoGP et SBK. Sur la chaîne privée de Salzbourg , c 'est Alina Marzi qui présentera la majorité des courses en piste en 2024 . ServusTV devrait confirmer prochainement le line-up définitif. La Burgenoise Marzi a d'ailleurs présenté le gala Dorna à Valence fin 2023.

Combien ça coûte ?

Et la question la plus importante : où peut-on voir le MotoGP sur un écran en Allemagne en 2024 ? Chez Sky, les nouveaux clients peuvent acheter le pack sport avec le MotoGP pour 20 euros par mois. Une autre option est l'offre de streaming complet du promoteur Dorna, en anglais et avec, entre autres, l'expert Simon Crafar sur la plateforme https://www.motogp.com/de. Le package coûte 139,99 euros pour tous les événements, comprend tous les entraînements et même les essais officiels. Une porte dérobée serait l'accès via VPN au streaming de ServusTV ON.







Avec la Formule 1, Sky a atteint ces dernières années un nombre de téléspectateurs de l'ordre de 400.000 à 500.000 personnes dans la zone de diffusion en Allemagne. Lefait est que, quelle que soit l'équipe , Sky veut mettre les bouchées doubles pour le MotoGP. Plusieurs canaux seront proposés au choix- par exemple avec des caméras embarquées ou une perspective d'hélicoptère. Les courses seront également visibles sur les plateformes Sky Q et Sky X dans le cadre du package Sky Sport.