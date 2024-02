Sky Deutschland: molte domande ancora senza risposta

In Germania si sa poco o nulla su come verrà trasmesso il Campionato del Mondo MotoGP 2024 e sulla composizione della troupe televisiva del canale a pagamento Sky Sport.

Il Campionato mondiale di MotoGP prende il via con l'apertura della stagione il 10 marzo sul circuito di Losail a Doha. Con l'otto volte campione del mondo Marc Márquez sulla Gresini-Ducati, la classe regina delle moto sta entrando in una nuova era in termini di sport. Anche in Germania sta nascendo una nuova era, soprattutto in termini di copertura televisiva.

Dopo sei anni con l'emittente privata austriaca ServusTV (in precedenza su Sport 1 ed Eurosport) sulla televisione tedesca in chiaro (FreeTV), la MotoGP passa a Sky e quindi dietro il paywall. Ufficialmente, Sky ha iniziato a fare pubblicità da qualche tempo con un video dall'immagine accattivante e con messaggi incisivi.

Per quanto riguarda il tipo di trasmissione a pagamento su Sky, nota soprattutto per il calcio, molto è ancora aperto per i potenziali clienti a cinque settimane dall'inizio. Anche per quanto riguarda l'equipaggio della MotoGP non ci sono notizie. Questoriguarda posizioni essenziali come commentatori, presentatori ed esperti .

Il fatto è che Alex Hofmann (43) ha già chiarito che non passerà a Sky, anche se questo significa che i suoi fan in Germania non potranno più vederlo sullo schermo. Anche il collaudatore Honda MotoGP e opinionista part-time Stefan Bradl (34) non diventerà infedele a ServusTV a causa del legame con Red Bull.

Un candidato per il posto di presentatore a Sky sarebbe stato in realtà Eve Scheer (46), che negli ultimi anni ha familiarizzato con il settore delle due ruote a ServusTV dopo essere arrivata dalla scena automobilistica e ha disputato alcuni Gran Premi nel 2023. Tuttavia, anche Scheer ha deciso di rimanere con ServusTV.

Anche per il due volte campione del mondo Sandro Cortese è probabile che il pacchetto Servus per il 2024 rimanga così com'è, come una sorta di ponte tra la MotoGP e la SBK. Alina Marzi presenteràla maggior parte delle gare in pista per l'emittente privata salisburghese nel 2024 .ServusTV dovrebbe confermare a breve la formazione definitiva. Tra l'altro, la Marzi del Burgenland ha presentato anche il Gala Dorna a Valencia alla fine del 2023.

Quanto costa?

E la domanda più importante: dove si può vedere il MotoGP in Germania nel 2024? Sky offre il pacchetto sportivo con il MotoGP a 20 euro al mese per i nuovi clienti. Un'altra opzione è l'offerta di streaming completo del promoter Dorna in inglese e con l'esperto Simon Crafar, tra gli altri, sulla piattaforma https://www.motogp.com/de. Il pacchetto costa 139,99 euro per tutti gli eventi e comprende tutte le sessioni di allenamento e anche i test ufficiali. Una backdoor sarebbe l'accesso via VPN allo stream di ServusTV ON.







Negli ultimi anni, con la Formula 1, Sky ha raggiunto un numero di telespettatori compreso tra 400.000 e 500.000 persone nell'area di trasmissione tedesca. Il fatto è che, a prescindere dall'equipaggio , Sky vuole puntare tutto sulla MotoGP . Saranno offerti diversi canali liberamente selezionabili , ad esempio con telecamere a bordo o dalla prospettiva di un elicottero. Le gare saranno trasmesse anche sulle piattaforme Sky Q e Sky X come parte del pacchetto Sky Sport.