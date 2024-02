Sky Deutschland: Muitas perguntas ainda sem resposta

Na Alemanha, pouco ou nada se sabe sobre a forma como o Campeonato do Mundo de MotoGP de 2024 será transmitido e a composição da equipa de televisão do canal pago Sky Sport.

O Campeonato do Mundo de MotoGP arranca com a abertura da época, a 10 de março, no Circuito de Losail, em Doha. Com o octacampeão mundial Marc Márquez na Gresini-Ducati, a categoria rainha do motociclismo entra numa nova era desportiva. Uma nova era também está a começar na Alemanha, nomeadamente em termos de cobertura televisiva.

Depois de seis anos com a emissora privada austríaca ServusTV (anteriormente no Sport 1 e Eurosport) na televisão alemã de acesso livre (FreeTV), o MotoGP está a mudar para a Sky e, portanto, para trás do paywall. Oficialmente, a Sky tem vindo a fazer publicidade há algum tempo com um vídeo de imagem atractiva e mensagens rápidas.

No que respeita ao tipo de transmissão televisiva paga da Sky, conhecida sobretudo pelo futebol, ainda há muito em aberto para os potenciais clientes, cinco semanas antes do início. Também não háfactossobre a equipa de MotoGP .Isto dizrespeito a posições essenciais como comentadores, apresentadores e peritos .

O facto é que Alex Hofmann (43) já deixou claro que não vai mudar para a Sky, mesmo que isso signifique que os seus fãs na Alemanha já não o possam ver no ecrã. O piloto de testes da Honda MotoGP e comentador em part-time Stefan Bradl (34) também não vai ser infiel à ServusTV por causa da ligação à Red Bull.

Uma das candidatas ao lugar de apresentadora na Sky teria sido Eve Scheer (46), que se familiarizou com o sector das duas rodas na ServusTV nos últimos anos, depois de ter vindo do mundo dos automóveis, e que disputou uma série de Grandes Prémios em 2023. No entanto, Scheer também decidiu ficar na ServusTV.

Para o bicampeão do mundo Sandro Cortese, o pacote Servus para 2024 também deverá manter-se como está, como uma espécie de salto entre o MotoGP e o SBK. Alina Marzi apresentará a maioria das corridas na pista para aemissora privada sediada em Salzburgo em 2024 .Espera-se que a ServusTV confirme em breve o alinhamento final. A propósito, Marzi de Burgenland também apresentou a Gala Dorna em Valência no final de 2023.

Quanto é que custa?

E a questão mais importante: onde se pode ver o MotoGP no ecrã na Alemanha em 2024? A Sky oferece o pacote desportivo com o MotoGP por 20 euros por mês para os novos clientes. Outra opção é a oferta completa de streaming da promotora Dorna em inglês e com o especialista Simon Crafar, entre outros, na plataforma https://www.motogp.com/de. O pacote custa 139,99 euros para todos os eventos e inclui todas as sessões de treino e até os testes oficiais. Uma porta traseira seria o acesso via VPN ao stream ServusTV ON.







Nos últimos anos, a Sky alcançou números de telespectadores na ordem das 400.000 a 500.000 pessoas na área de transmissão alemã com a Fórmula 1. Ofacto é que , independentemente da equipa , a Sky quer dar tudo por tudo no MotoGP . Serão oferecidos vários canais livremente seleccionáveis - por exemplo, com câmaras a bordo ou a partir de uma perspetiva de helicóptero. As corridas também serão transmitidas nas plataformas Sky Q e Sky X como parte do pacote Sky Sport.