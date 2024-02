Yamaha 2024 : un nouveau patron technique pour donner le rythme

Monster Energy Yamaha a présenté officiellement sa nouvelle équipe lundi en Malaisie. Avec Alex Rins (28 ans), qui a enfin pu agir sans aucune douleur lors du shakedown, l'ancien champion du monde Fabio Quartararo (24 ans) aura un nouveau coéquipier. Le Catalan Rins a fêté une victoire à Austin en 2023 pour LCR-Honda.

La situation en MotoGP a complètement changé : selon le règlement, Yamaha dispose désormais, comme le deuxième géant japonais Honda, de ce que l'on appelle les "concessions", c'est-à-dire qu'elle peut effectuer des tests à sa guiseet a en outre plus de liberté pour les mises à jour dans le domaine du moteur et de l'aérodynamique.

La révélation des motos a eu lieu lundi après-midi sans grand show supplémentaire, de manière assez simple et directement dans le box du circuit de Sepang. Le design de la M1 n'est pas vraiment nouveau non plus, le fabricant américain de boissons énergétiques Monster est présent pour la sixième année sur la moto en tant que sponsor titre. Comme en 2023, un peu de camouflage est présent dans la peinture.

La structure en arrière-plan est nouvelle et passionnante : avec Massimo Bartolini - anciennement chez Ducati - il y a pour la première fois chez Yamaha un Européen qui donne le rythme pour la technique et qui doit donner les impulsions directement depuis l'Europe. Bartolini sera en contact avec le chef de projet japonais.

"Nous voulons ainsi être plus rapides et plus agressifs en matière de développement. Il s'agit aussi de ne plus être aussi conservateur", annonce Lin Jarvis, directeur général de Yamaha. "Nous voulons définitivement revenir en 2025 avec une équipe satellite. La première moitié de la saison sera donc extrêmement importante".

Par ailleurs, il est déjà certain que l'ancien pilote d'usine Yamaha Franco Morbidelli - désormais chez Pramac - sera absent des tests IRTA à partir de mardi à Sepang en raison de son crash à Portimao.

La prochaine présentation sera celle de Red Bull-KTM le 12 février, puis celle de l'équipe Repsol Honda le 13 février. Le 15 février, c'est l'équipe LCR qui se présentera.