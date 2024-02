Yamaha 2024: il nuovo capo tecnico farà scuola

Il nuovo team Yamaha MotoGP è stato presentato lunedì in Malesia: il design della moto non è cambiato, ma con Alex Rins e Max Bartolini ci sono due nuove teste.

Monster Energy Yamaha ha presentato ufficialmente la nuova squadra lunedì in Malesia. L'ex campione del mondo Fabio Quartararo (24) avrà un nuovo compagno di squadra in Alex Rins (28), che finalmente ha potuto guidare completamente libero dal dolore durante lo shakedown. Il catalano Rins ha festeggiato una vittoria con la LCR Honda ad Austin nel 2023.

La situazione in MotoGP è completamente cambiata: secondo il regolamento, la Yamaha, come il secondo gigante giapponese Honda, ha ora le cosiddette "concessioni", il che significa che può fare test avolontàe ha anche più libertà quando si tratta di aggiornamenti del motore e dell'aerodinamica .

La presentazione delle moto si è svolta lunedì pomeriggio senza grandi eventi, semplicemente e direttamente nei box del circuito di Sepang. Anche il design della M1 non è nuovo: il produttore statunitense di bevande energetiche Monster è presente sulla moto come sponsor principale per il sesto anno. Come nel 2023, la livrea comprende anche un po' di camuffamento.

La struttura sullo sfondo è nuova ed entusiasmante: con Massimo Bartolini - ex Ducati - la Yamaha ha per la prima volta un europeo, che darà il ritmo alla tecnologia e fornirà l'impulso direttamente dall'Europa. Bartolini sarà in rete con il capo progetto giapponese.

"Vogliamo essere più veloci e aggressivi in termini di sviluppo. Ma anche per non essere più così conservatori", ha annunciato Lin Jarvis, amministratore delegato della Yamaha. "Vogliamo assolutamente tornare con un team satellite nel 2025. Quindi la prima metà della stagione sarà importantissima".

A proposito: è già certo che l'ex pilota Yamaha Franco Morbidelli - ora in forza alla Pramac - non parteciperà ai test IRTA di Sepang di martedì a causa dell'incidente di Portimao.

La prossima presentazione sarà quella della Red Bull-KTM il 12 febbraio, seguita dal team Repsol Honda il 13 febbraio. Il team LCR si presenterà il 15 febbraio.