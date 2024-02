Yamaha 2024: Novo diretor técnico para marcar o ritmo

A Monster Energy Yamaha apresentou oficialmente a nova equipa na segunda-feira, na Malásia. O ex-campeão do mundo Fabio Quartararo (24) terá um novo companheiro de equipa em Alex Rins (28), que finalmente foi capaz de andar completamente sem dores durante o shakedown. O piloto catalão Rins celebrou uma vitória para a LCR Honda em Austin em 2023.

A situação no MotoGP mudou completamente: de acordo com os regulamentos, a Yamaha, tal como o segundo gigante japonês Honda, tem agora as chamadas "concessões", o que significa que pode testar àvontade e também tem mais liberdade quando se trata de actualizações de motores e aerodinâmica .

A revelação das motos teve lugar na tarde de segunda-feira, sem grande espetáculo, de forma simples e direta nas boxes do Circuito de Sepang. O design da M1 também não é propriamente novo; o fabricante americano de bebidas energéticas Monster pode ser visto na moto como patrocinador principal pelo sexto ano. Tal como em 2023, a pintura inclui alguma camuflagem.

A estrutura em segundo plano é nova e emocionante: com Massimo Bartolini - anteriormente com a Ducati - a Yamaha tem um europeu pela primeira vez, que definirá o ritmo da tecnologia e fornecerá o impulso diretamente da Europa. Bartolini estará ligado em rede com o líder do projeto japonês.

"Queremos ser mais rápidos e mais agressivos em termos de desenvolvimento. Também se trata de deixar de ser tão conservador", anunciou o Diretor Geral da Yamaha, Lin Jarvis. "Queremos definitivamente regressar com uma equipa satélite em 2025. Por isso, a primeira metade da época será extremamente importante."

A propósito: Já é certo que o antigo piloto de fábrica da Yamaha, Franco Morbidelli - agora com a Pramac - estará ausente do teste IRTA em Sepang na terça-feira devido ao seu acidente em Portimão.

A próxima apresentação será a da Red Bull-KTM, a 12 de fevereiro, seguida da equipa Repsol Honda, a 13 de fevereiro. A equipa LCR apresentar-se-á a 15 de fevereiro.