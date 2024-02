Lin Jarvis (Yamaha): "¡Tenemos que cumplir!"

En la presentación del equipo Yamaha de MotoGP el lunes por la tarde en Sepang, quedó claro que los pilotos japoneses quieren volver a ser protagonistas. Una temporada de horror como la de 2023 no debe volver a repetirse. Por encima de todo, hay que atajar la debilidad en la clasificación.

Pero Yamaha también tienegrandes planes a medio plazo. La compañía japonesa quiere volver a tener un equipo cliente en MotoGP en 2025. Por el momento, son los únicos pilotos en solitario en MotoGP. Además,los contratos de ambos pilotos expiran alfinal de la temporada .Con Massimo Bartolini, se instaló por primera vez un jefe técnico europeo durante el invierno.

El Director General Jarvis también expresa parte de la frustración del pasado: "Fuimos campeones del mundo no hace tanto tiempo. El año 2023 fue entonces extremadamente difícil. Empezamos a reorganizar y realinear las cosas en el equipo a mediados del año pasado. Ahora tenemos todo junto por primera vez. Creo que es el comienzo de una carrera para ponernos al día".

El experimentado Jarvis, que ha trabajado para Yamaha en la categoría reina durante 25 años, está muy ilusionado con el nuevo dúo de pilotos con Fabio Quartararo y el recién llegado Alex Rins, que tienen una buena relación personal y se conocen desde hace mucho tiempo. Aún es pronto para saber cómo serán las cosas con estos dos chicos. Me alegro de que haya buena química entre los dos. Están en la misma misión y quieren hacer todo lo posible por volver".

Jarvis está seguro: "Alex es uno de los pilotos más rápidos de la categoría. No es casualidad que hayaganado carreras en Suzuki y ahora también en Honda .Sólo ha sido unpoco inconsistente en el pasado.Con Fabio, tenemos al campeón de 2021, un conocido. Tenemos una gran combinación".

Jarvis también es consciente dela caza de la competencia : "No estoy siendo poco realista, desde luego no hay una caza relámpago. Desde luego, no subestimamos el nivel de los rivales, sobre todo si nos fijamos en Ducati y KTM. Pero hemos hecho buenos cambios en el equipo. Si todo va bien y aceleramos nuestro trabajo, pueden pasar muchas cosas. Pero el reto es claramente nuestro: ¡tenemos que cumplir!".