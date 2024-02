Lin Jarvis (Yamaha) : "Nous devons livrer" !

Lors de la présentation de l'équipe à Sepang, le directeur général de Yamaha, Lin Jarvis, s'est montré très offensif et déterminé. Mais il sait à quel point la remontée sera difficile.

Lors dela présentation de l'équipe Yamaha MotoGP à Sepang lundi après-midi, on a clairement senti que les Japonais voulaient revenir sur le devant de la scène. Une saison d'horreur comme celle de 2023 ne doit en aucun cas se reproduire. Pour cela, il faut avant touts'attaquer aux faiblesses en qualifications.

Mais Yamaha a également de nombreux projets à moyen terme. Les Japonais veulent réintroduire une équipe cliente en MotoGP en 2025. Pour l'instant, ils sont les seuls à faire cavalier seul en MotoGP. De plus,les deux contrats des pilotes exp irent à la fin de la saison . Avec Massimo Bartolini, un patron technique européen a été installé pour la première fois durant l'hiver.

Le Managing-Director Jarvis exprime aussi un peu de frustration du passé : "Il n'y a pas si longtemps, nous étions champions du monde. L'année 2023 a ensuite été extrêmement difficile. Nous avons commencé à réorganiser et à réorienter les choses au sein de l'équipe dès le milieu de l'année dernière. Nous avons maintenant tout réuni pour la première fois. Je pense que c'est le début d'un rattrapage".

L'expérimenté Jarvis, qui travaille depuis 25 ans pour Yamaha dans la catégorie reine, se réjouit beaucoup du nouveau duo de pilotes formé par Fabio Quartararo et le nouveau venu Alex Rins, qui ont un bon contact en privé et se connaissent depuis longtemps sur . Il est encore tôt pour dire comment cela va se passer avec les deux garçons. Je suis content de voir qu'il y a une bonne alchimie entre les deux. Ils sont sur la même mission, ils veulent tout faire pour revenir".

Jarvis en est certain: "Alex est l'un des pilotes les plus rapides du plateau. Ce n'est pas un hasard s'il agagné des courses chez Suzuki et maintenant aussi chez Honda. Il a simplement été un peu inconstant par le passé. Avec Fabio, nous avons le champion de 2021, une figure connue. Nous avons une excellente combinaison".

Ence qui concerne la chasse à la concurrence, Jarvis sait aussi : "Je ne suis pas irréaliste - il n'y aura certainement pas de rattrapage fulgurant. Nous ne sous-estimons certainement pas le niveau de nos adversaires, surtout si l'on considère Ducati et KTM. Mais nous avons fait de bons changements dans l'équipe. Si tout se passe bien et si nous accélérons notre travail, nous pouvons faire quelque chose. Mais le défi est clairement le nôtre - nous devons livrer la marchandise".