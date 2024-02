Lin Jarvis (Yamaha): "Dobbiamo fare risultato!".

Alla presentazione del team Yamaha MotoGP a Sepang, lunedì pomeriggio, è stato chiaro che i piloti giapponesi vogliono tornare alla ribalta. Una stagione orribile come quella del 2023 non deve ripetersi. Soprattutto,la debolezza nelle qualifiche deve essere affrontata.

Ma laYamaha haanche grandi progetti per il medio termine. L'azienda giapponese vuole riportare un team clienti in MotoGP nel 2025. Al momento, sono gli unici piloti solitari in MotoGP. Inoltre, icontratti di entrambi i piloti scadono allafine della stagione .Con Massimo Bartolini, durante l'inverno è stato insediato per la prima volta un responsabile tecnico europeo.

L'amministratore delegato Jarvis esprime anche una certa frustrazione per il passato: "Siamo stati campioni del mondo non molto tempo fa. L'anno 2023 è stato poi estremamente difficile. A metà dello scorso anno abbiamo iniziato a riorganizzare e riallineare le cose all'interno della squadra. Ora abbiamo tutto insieme per la prima volta. Penso che sia l'inizio di una corsa per recuperare".

L'esperto Jarvis, che ha lavorato per la Yamaha nella classe regina per 25 anni, è molto impaziente di vedere la nuova coppia di piloti con Fabio Quartararo e il nuovo arrivato Alex Rins, che hanno un buon rapportopersonale e si conoscono da molto tempo. È ancora presto per dire come sarà con questi due ragazzi. Sono contento che ci sia una buona chimica tra i due. Hanno la stessa missione e vogliono fare tutto il possibile per tornare".

Jarvis neè certo: "Alex è uno dei piloti più veloci del gruppo. Non è un caso che abbia vinto gare con la Suzuki e ora anche con la Honda . In passatoè statosolo un po' incostante. Con Fabio abbiamo il campione del 2021, una persona conosciuta. Abbiamo una grande combinazione".

Jarvis è anche consapevole dellacaccia alla concorrenza : "Non sono irrealistico: di certo non ci sarà un recupero fulmineo. Non sottovalutiamo certo il livello degli avversari, soprattutto se si guarda a Ducati e KTM. Ma abbiamo fatto dei buoni cambiamenti nella squadra. Se tutto va bene e se acceleriamo il nostro lavoro, possiamo fare molto. Ma la sfida è chiaramente nostra: dobbiamo fare risultato!".