Lin Jarvis (Yamaha): "Temos de cumprir o prometido!"

Na apresentação da equipa Yamaha MotoGP em Sepang, na tarde de segunda-feira, ficou claro que os pilotos japoneses querem voltar à ribalta. Uma época de terror como a de 2023 não deve voltar a acontecer. Acima de tudo,a fraqueza na qualificação deve ser resolvida.

Mas a Yamaha também temgrandes planos para o médio prazo. A empresa japonesa quer trazer uma equipa cliente de volta ao MotoGP em 2025. Atualmente, são os únicos pilotos solitários no MotoGP. Além disso,os contratos de ambos os pilotos terminam nofinal da época .Com Massimo Bartolini, um chefe técnico europeu foi instalado pela primeira vez durante o inverno.

O Diretor-Geral Jarvis também expressa alguma frustração do passado: "Fomos campeões do mundo não há muito tempo. O ano de 2023 foi então extremamente difícil. Começámos a reorganizar e a realinhar as coisas na equipa em meados do ano passado. Agora temos tudo junto pela primeira vez. Penso que é o início de uma corrida para recuperar o atraso".

O experiente Jarvis, que trabalhou para a Yamaha na categoria rainha durante 25 anos, está muito ansioso pela nova dupla de pilotos com Fabio Quartararo e o recém-chegado Alex Rins, que têm uma boa relaçãopessoal e se conhecem há muito tempo. Ainda é cedo para dizer como vai ser com estes dois rapazes. Estou satisfeito com o facto de haver uma boa química entre os dois. Eles estão na mesma missão e querem fazer tudo o que puderem para voltar".

Jarvis tem a certeza: "O Alex é um dos pilotos mais rápidos do pelotão. Não é coincidência queele tenha ganho corridas na Suzuki e agora também na Honda. Ele só tem sidoum pouco inconsistente no passado. Com o Fabio, temos o campeão de 2021, uma quantidade conhecida. Temos uma óptima combinação".

Jarvis também está ciente dacaça à concorrência : "Não estou a ser irrealista - não há certamente uma recuperação rápida. Não estamos a subestimar o nível da concorrência, especialmente quando olhamos para a Ducati e a KTM. Mas fizemos boas alterações na equipa. Se tudo correr bem e se acelerarmos o nosso trabalho, então muito pode acontecer. Mas o desafio é claramente nosso - temos de cumprir!"