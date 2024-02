Johann Zarco (LCR Honda): "Siete décimas más rápido"

Pocos lo esperaban: Johann Zarco, que había llegado a LCR procedente de Ducati para sustituir a Alex Rins (ahora en el equipo oficial Yamaha), terminó el último día del shakedown en tercera posición, a sólo dos décimas de Pedro Acosta con la GASGAS. ¿A qué se debe? le preguntamos a un francés bastante relajado.

¿Viste venir las mejoras? El shakedown fue muy bueno.

"No, las sensaciones son mejores de lo esperado. Incluso los cambios que Honda hizo en Valencia fueron interesantes y prometedores. Tuve buenas sensaciones durante el invierno. Eso también tuvo un efecto en mi entrenamiento: Estaba quizás más motivado de lo habitual para empezar con fuerza mis dos próximos años. Los tiempos en la prueba de shakedown demostraron que vamos por el buen camino".

¿Cómo ayudan exactamente en la práctica las concesiones que te dan más tiempo de pruebas?

"La mayor diferencia es que ahora podemos hacer nuestro trabajo en boxes con tranquilidad, sin estrés. Es normal que, como piloto de carreras, te sientas presionado cuando tienes que hacer tiempos por vuelta. Ahora los tiempos ya son buenos. Eso hará que los próximos tres días de pruebas sean más relajados. No nos limitaremos a aplicar nuestro programa de desarrollo habitual, sino que podremos centrarnos específicamente en el rendimiento".

¿Qué tal la colaboración con Honda?

"Bien, muy bien. Traen piezas nuevas y funcionan recién salidas de la caja. Eso es muy positivo".

¿Está Honda más avanzada en el desarrollo de lo que esperabas?

"Cuando firmé con LCR, me di cuenta de que podía ser difícil. Mi planteamiento era: estar preparado para los momentos difíciles e intentar sacar lo mejor de ellos. Pero afortunadamente no parecía tan sombrío después del test de Valencia y esa impresión se confirmó aquí en Sepang."

Los chicos de Repsol han tenido a su disposición dos motos diferentes en los últimos días. ¿Cómo es en LCR?

"Para mí ha sido lo mismo: dos especificaciones diferentes. Especialmente en este caso, más tiempo de pruebas ayuda a intentar resolver los problemas: Pruebas la nueva, vuelves a la antigua y ves en comparación directa qué funciona mejor. Eso es lo positivo de Honda: a veces las piezas nuevas funcionan de inmediato. Eso me hace sentir muy positivo, también porque sé cómo trabajan los japoneses".

¿Cómo se siente la Honda? ¿Qué características tiene en comparación con la Ducati?

"Mi punto débil en la Ducati era la fase de frenada. Quizás no era la moto, sino yo, ¿quién sabe? Con la Honda me resulta mucho más fácil. Tengo mejor control en esta fase. Eso también ayuda al tiempo por vuelta".

Pero, ¿puedes describir las sensaciones sobre la Honda?

"Puedes sentir el carácter que también tienen las motos de serie. Incluso la moto de 23cc, que realmente no batió ningún récord, te daba confianza hasta cierto punto. Sólo se volvía difícil cuando empezabas a apretar de verdad. Estaba cansado en el test del martes en Valencia. Aquí noté algunas peculiaridades que no había sentido en Valencia. Eso también me ayudó mucho".

¿Has hecho ya el cambio de la Ducati a la Honda?

"Estoy trabajando más en mi evolución como piloto. He aprendido mucho en Ducati. Había muchas cosas que antes no podía hacer. Todavía tengo que mejorar. Mi sensación es que la Honda se adapta a mí. No podría decir ahora que pilotaría la Honda o la Ducati de una manera especial. Sólo intento mejorar mi estilo".

Cuál es la mayor diferencia entre la Honda de 2023 y la de 2024?

"¡Que la nueva es 7 décimas de segundo más rápida! Pero eso también se debe a que sólo hice dos tandas con el modelo antiguo. Teníamos claro que nos centraríamos en el modelo 2024. Respeto aún más lo que Marc Márquez consiguió la temporada pasada con el modelo de 23cc".