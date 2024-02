Johann Zarco (LCR Honda) : "sept dixièmes plus rapide"

Peu de gens s'y attendaient : Johann Zarco, qui a quitté Ducati pour rejoindre LCR où il remplace Alex Rins (désormais dans le team d'usine Yamaha), a terminé le dernier jour du shakedown test à la troisième place, à seulement deux dixièmes de Pedro Acosta sur la GASGAS. A quoi cela tient-il ? Nous posons la question à un Français plutôt détendu.

Tu as vu venir les améliorations ? Le shakedown était vraiment bon.

"Non, on a l'impression que c'est mieux que prévu. Déjà, les changements apportés par Honda à Valence étaient intéressants et prometteurs. J'ai eu un bon feeling tout au long de l'hiver. Cela a également eu un impact sur mon entraînement : J'étais peut-être encore plus motivé que d'habitude pour pouvoir commencer fort mes deux prochaines années. Les temps réalisés lors du shakedown test ont montré que nous étions sur la bonne voie".

En quoi les concessions, qui vous donnent plus de temps de test, vous aident-elles exactement dans la pratique ?

"La plus grande différence, c'est que nous pouvons désormais faire notre travail dans le box en toute tranquillité, sans stress. Il est normal qu'en tant que pilote de course, tu sois sous pression lorsque tu dois fournir des temps au tour. Maintenant, les temps au tour sont déjà bons. Cela rendra les trois prochains jours de test plus détendus. Nous n'y déroulerons pas seulement notre programme de développement normal, mais nous pourrons déjà porter une attention ciblée à la performance".

Comment se sent la collaboration avec Honda ?

"Bien, vraiment bien. Ils apportent de nouvelles pièces et elles fonctionnent tout juste sorties du box. C'est très positif".

Honda est-elle plus avancée dans son développement que tu ne le pensais ?

"Quand j'ai signé avec LCR, je savais que cela pourrait être difficile. Mon approche était la suivante : prépare-toi à des moments difficiles et essaie d'en tirer le meilleur parti. Mais heureusement, les choses ne semblaient déjà pas si sombres après le test de Valence, et cette impression se confirme ici à Sepang".

Les gars de Repsol ont eu deux motos différentes à leur disposition ces derniers jours. Comment cela se passe-t-il chez LCR ?

"C'était la même chose pour moi : deux spécifications différentes. Dans ce cas précis, plus de temps de test aide à essayer de résoudre les problèmes : On essaie le nouveau, on revient à l'ancien et on voit, en comparaison directe, ce qui fonctionne le mieux. C'est ce qui est si positif chez Honda : parfois, les nouvelles pièces fonctionnent du premier coup. Cela me rend très positif - aussi parce que je sais comment les Japonais travaillent".

Quelles sont les sensations de la Honda ? Quelles sont ses caractéristiques par rapport à la Ducati ?

"Mon point faible sur la Ducati était la phase de freinage. Peut-être que ce n'était pas la moto, mais moi, qui sait ? Sur la Honda, c'est beaucoup plus facile. J'ai un meilleur contrôle dans cette phase. Cela aide aussi le temps au tour".

Mais peux-tu décrire les sensations sur la Honda ?

"On sent à travers le caractère que les motos de série ont aussi. Même la moto 23, qui n'a vraiment pas établi de records, a donné confiance jusqu'à un certain point. Les choses ne se sont compliquées que lorsque l'on a vraiment commencé à pousser. Lors du test de mardi à Valence, j'étais fatigué. Ici, j'ai remarqué quelques particularités que je n'avais pas encore ressenties à Valence. Cela aussi a été très utile".

Es-tu déjà passé de la Ducati à la Honda ?

"Je travaille davantage sur mon évolution en tant que pilote. J'ai beaucoup appris chez Ducati. Il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas faire avant. Je dois encore m'améliorer. Mon sentiment est que la Honda me convient. Je ne pourrais pas dire que je conduis la Honda ou la Ducati de manière particulière. J'essaie simplement d'améliorer mon style".

Quelle est la plus grande différence entre la Honda de 2023 et celle de 2024 ?

"Que la nouvelle est plus rapide de 7 dixièmes de seconde ! Mais c'est aussi parce que je n'ai fait que deux runs avec l'ancien modèle. Il était clair pour nous que nous allions nous concentrer sur le modèle 2024. J'ai d'autant plus de respect pour ce que Marc Márquez a réalisé la saison dernière avec le modèle 23".