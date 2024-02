Johann Zarco (LCR Honda): "Sette decimi più veloce"

Solo pochi se lo aspettavano: Johann Zarco, che si è unito alla LCR dalla Ducati per sostituire Alex Rins (ora nel team Yamaha), ha concluso l'ultimo giorno di test shakedown al terzo posto, a soli due decimi da Pedro Acosta sulla GASGAS. Qual è il motivo? Lo chiediamo a un francese piuttosto rilassato.

Avevi previsto i miglioramenti? Lo shakedown è stato davvero buono.

"No, le sensazioni sono migliori del previsto. Anche le modifiche apportate dalla Honda a Valencia erano interessanti e promettenti. Ho avuto un buon feeling durante l'inverno. Questo ha avuto un effetto anche sul mio allenamento: Forse ero ancora più motivato del solito per iniziare bene i prossimi due anni. I tempi del test shakedown hanno dimostrato che siamo sulla strada giusta".

In che modo le concessioni che vi danno più tempo per i test vi aiutano nella pratica?

"La differenza più grande è che ora possiamo fare il nostro lavoro ai box in pace, senza stress. È normale che un pilota sia sotto pressione quando deve realizzare dei tempi sul giro. Ora i tempi sul giro sono già buoni. Questo renderà i prossimi tre giorni di test più rilassati. Non ci limiteremo a snocciolare il nostro normale programma di sviluppo, ma potremo già concentrarci in modo specifico sulle prestazioni".

Che effetto fa la collaborazione con Honda?

"Bene, molto bene. Portano nuove parti e funzionano in modo nuovo. È molto positivo".

La Honda è più avanti nello sviluppo di quanto ti aspettassi?

"Quando ho firmato con LCR, ho capito che poteva essere difficile. Il mio approccio era: prepararsi ai momenti difficili e cercare di trarne il meglio. Ma fortunatamente dopo i test di Valencia la situazione non era così negativa e questa impressione è stata confermata qui a Sepang".

Negli ultimi giorni i ragazzi della Repsol hanno avuto a disposizione due moto diverse. Com'è la situazione in LCR?

"Per me è stato lo stesso: due specifiche diverse. Soprattutto in questo caso, più tempo per i test aiuta a cercare di risolvere i problemi: Si prova il nuovo, si torna al vecchio e si vede a confronto diretto cosa funziona meglio. Questo è l'aspetto positivo di Honda: a volte i nuovi componenti funzionano subito. Questo mi fa sentire molto positivo, anche perché so come lavorano i giapponesi".

Come si sente la Honda? Che caratteristiche ha rispetto alla Ducati?

"Il mio punto debole sulla Ducati era la fase di frenata. Forse non era la moto, ma io, chi lo sa? Con la Honda è molto più facile per me. Ho un controllo migliore in questa fase. Questo aiuta anche il tempo sul giro".

Ma può descrivere il feeling con la Honda?

"Si sente il carattere che hanno anche le moto di serie. Anche la moto da 23 cc, che non ha stabilito alcun record, ti dava fiducia fino a un certo punto. Diventava difficile solo quando si iniziava a spingere davvero. Nel test di martedì a Valencia ero stanco. Qui ho notato alcune particolarità che non avevo avvertito a Valencia. Anche questo è stato molto utile".

Hai già fatto il passaggio dalla Ducati alla Honda?

"Sto lavorando di più sulla mia evoluzione come pilota. In Ducati ho imparato molto. C'erano molte cose che non sapevo fare prima. Devo ancora migliorare. La mia sensazione è che la Honda mi si addica. Non posso dire che ora guiderei la Honda o la Ducati in modo particolare. Sto solo cercando di migliorare il mio stile".

Qual è la differenza maggiore tra la Honda 2023 e quella 2024?

"Che la nuova è più veloce di 7 decimi di secondo! Ma questo è dovuto anche al fatto che ho fatto solo due giri con il vecchio modello. Era chiaro che ci saremmo concentrati sul modello 2024. Ho ancora più rispetto per i risultati ottenuti da Marc Márquez nella scorsa stagione con il modello da 23 cc".