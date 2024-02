Johann Zarco (LCR Honda): "Sete décimos mais rápido"

O renascimento da Honda está a progredir mais depressa do que o esperado? Johann Zarco, recém-chegado à equipa cliente LCR Honda, está positivamente surpreendido após a primeira parte do teste de Sepang.

Poucos esperavam isto: Johann Zarco, que se juntou à LCR vindo da Ducati para substituir Alex Rins (agora na equipa de fábrica da Yamaha), terminou o último dia do teste shakedown em terceiro lugar, apenas dois décimos atrás de Pedro Acosta na GASGAS. Qual é a razão? Perguntamos a um francês bastante descontraído.

Previu as melhorias? O shakedown foi muito bom.

"Não, sinto-me melhor do que esperava. Até as alterações que a Honda fez em Valência foram interessantes e prometedoras. Tive uma boa sensação durante o inverno. Isso também teve um efeito no meu treino: Talvez estivesse ainda mais motivado do que o habitual para começar bem os meus próximos dois anos. Os tempos no teste de shakedown mostraram que estamos no caminho certo".

Como é que as concessões que lhe dão mais tempo de teste ajudam na prática?

"A maior diferença é que agora podemos fazer o nosso trabalho nas boxes em paz, sem stress. É normal que, como piloto de corridas, fiquemos sob pressão quando temos de fazer tempos por volta. Agora os tempos por volta já são bons. Isso fará com que os próximos três dias de testes sejam mais relaxados. Não estaremos apenas a repetir o nosso programa de desenvolvimento normal, mas podemos concentrar-nos especificamente no desempenho."

Como é que se sente a colaboração com a Honda?

"Boa, muito boa. Eles trazem peças novas e funcionam de imediato. Isso é muito positivo."

A Honda está mais avançada no desenvolvimento do que esperava?

"Quando assinei com a LCR, apercebi-me de que poderia ser difícil. A minha abordagem foi: estar preparado para tempos difíceis e tentar tirar o melhor partido deles. Mas, felizmente, não parecia tão sombrio após o teste de Valência e essa impressão foi confirmada aqui em Sepang."

Os rapazes da Repsol tiveram duas motas diferentes à sua disposição nos últimos dias. Como é que é na LCR?

"Foi o mesmo para mim: duas especificações diferentes. Especialmente neste caso, mais tempo de teste ajuda a tentar resolver os problemas: Experimentamos o novo, voltamos ao antigo e vemos em comparação direta o que funciona melhor. É isso que é tão positivo na Honda: por vezes, as peças novas funcionam de imediato. Isso faz-me sentir muito positivo - também porque sei como os japoneses trabalham."

Como é que se sente o Honda? Que características tem em comparação com a Ducati?

"O meu ponto fraco na Ducati era a fase de travagem. Talvez não fosse a mota, mas eu, quem sabe? É muito mais fácil para mim com a Honda. Tenho melhor controlo nesta fase. Isso também ajuda no tempo por volta".

Mas consegues descrever a sensação com a Honda?

"Consegue-se sentir o carácter que as motos de produção também têm. Mesmo a moto de 23cc, que não estabeleceu quaisquer recordes, deu-nos confiança até um certo ponto. Só se tornou difícil quando começámos a esforçar-nos. Estava cansado no teste de terça-feira em Valência. Notei algumas particularidades aqui que não tinha sentido em Valência. Isso também foi muito útil".

Já fizeste a mudança da Ducati para a Honda?

"Estou a trabalhar mais na minha evolução como piloto. Aprendi muito na Ducati. Havia muitas coisas que eu não conseguia fazer antes. Ainda tenho de melhorar. A minha sensação é que a Honda se adapta a mim. Não posso dizer agora que iria pilotar a Honda ou a Ducati de uma forma especial. Estou apenas a tentar melhorar o meu estilo."

Qual é a maior diferença entre a Honda de 2023 e a de 2024?

"A nova é 7 décimos de segundo mais rápida! Mas isso também se deve ao facto de eu só ter feito duas corridas com o modelo antigo. Ficou claro para nós que nos iríamos concentrar no modelo 2024. Tenho ainda mais respeito pelo que Marc Márquez conseguiu na época passada com o modelo de 23cc."