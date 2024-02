KTM : optimisme avant le début des tests

Brad Binder et Jack Miller enfourcheront demain pour la première fois la KTM RC16 pour la saison 2024. Grâce notamment à la modification de la structure de l'équipe, ils se sentent parfaitement armés et pensent pouvoir partir d'un niveau plus élevé.

Les deux pilotes du Red Bull KTM Factory Racing ont eu des préparatifs de saison totalement différents. Brad Binder a passé l'hiver en toute décontraction en Afrique du Sud (estivale) et a plaisanté : "Je suis prêt à remonter sur ma moto depuis Noël au moins !" Son collègue Jack Miller, quant à lui, s'est cassé le scaphoïde lors d'un entraînement de motocross peu avant Noël sur une piste humide : "Mais cela ne devrait plus m'affecter beaucoup. Tout a bien guéri et les entraîneurs de l'Athlete Performance Center de Thalgau, près de Salzbourg, m'ont concocté un bon programme d'entraînement. Sinon, j'ai été brièvement en Europe, j'ai passé dix jours en Nouvelle-Zélande avec ma famille et j'ai profité du soleil en Australie, comme le montre ma couleur. Je suis en forme, physiquement je me sens bien. Maintenant, je me réjouis de reprendre le travail". Post-scriptum taquin du jeune père : "J'ai l'impression d'être ici en vacances !"

Les premiers temps de la RC16 de Dani Pedrosa, Pol Espargaró et Pedro Acosta sont en tout cas encourageants pour les deux pilotes, surtout si on les compare à ceux de ces dernières années. Brad Binder : "Pour être honnête, Sepang a toujours été terrible pour nous par le passé. D'accord, c'était un peu mieux l'an dernier, mais il n'empêche que nos améliorations sont toujours venues après. Réaliser le meilleur temps des trois jours dès le shakedown est assurément un signe positif".

Jack ne pense pas qu'une comparaison 1:1 avec les temps au tour de l'an dernier soit admissible pour une raison très simple : "Une partie de la piste a été refaite en asphalte". Miller ne serait pas surpris que les temps baissent jusqu'à deux secondes au cours des prochains jours, lorsque davantage de gomme sera posée sur la piste.

On attend beaucoup de l'agrandissement de l'équipe d'essai, qui compte désormais trois grands noms, Dani Pedrosa, Pol Espargaró et Jonas Folger. Au cours des trois premiers jours, les pilotes d'essai ont déjà considérablement réduit la longue liste de nouvelles pièces livrées d'Autriche en Malaisie. Il s'agit maintenant pour Brad et Jack de trouver les composants définitifs. Miller : "Cela aide énormément d'avoir deux super pilotes d'essai ici. Plus on est nombreux, mieux c'est ! Dani est une figure connue et Pol fait un sacré bon travail. Ils nous aident énormément. Nous avons déjà vu vers la fin de la saison dernière que le développement de la moto allait dans la bonne direction. Notre avantage : beaucoup de choses ont déjà été triées. Ainsi, nous partirons déjà demain d'un niveau plus élevé".