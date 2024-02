KTM: ottimismo prima dell'inizio dei test

Brad Binder e Jack Miller salgono domani per la prima volta sulla KTM RC16 per la stagione 2024. Grazie alla mutata struttura del team, si sentono ben preparati e ritengono di poter partire da un livello superiore.

I due piloti del Red Bull KTM Factory Racing si sono preparati in modo completamente diverso per la stagione. Brad Binder ha trascorso l'inverno rilassandosi nel (estivo) Sudafrica e ha scherzato: "Sono pronto a tornare in moto almeno da Natale!". Il collega Jack Miller, invece, si è rotto lo scafoide su una pista bagnata durante un allenamento di motocross poco prima di Natale: "Ma questo non dovrebbe influenzarmi molto. La frattura è guarita bene e gli allenatori dell'Athlete Performance Centre di Thalgau, vicino a Salisburgo, mi hanno preparato un buon programma di allenamento. A parte questo, sono stato brevemente in Europa, ho trascorso dieci giorni in Nuova Zelanda con la mia famiglia e mi sono goduto il sole in Australia, come potete vedere dal mio colore. Sono in forma, fisicamente sto bene. Ora non vedo l'ora di ripartire". Il giovane padre scherza: "Mi sembra di essere in vacanza qui!".

I primi tempi fatti segnare da Dani Pedrosa, Pol Espargaró e Pedro Acosta sulla RC16 sono certamente incoraggianti per i due piloti, soprattutto se paragonati agli ultimi anni. Brad Binder: "Ad essere onesti, Sepang è sempre stata terribile per noi in passato. Ok, l'anno scorso è andata un po' meglio, ma anche in questo caso i nostri miglioramenti sono sempre arrivati dopo. Fare il miglior tempo in tutti e tre i giorni dello shakedown è sicuramente un segnale positivo".

Jack non ritiene valido un confronto 1:1 con i tempi dello scorso anno per un motivo molto semplice: "Parte della pista è stata riasfaltata". Miller non si stupirebbe se i tempi scendessero fino a due secondi nei prossimi giorni, quando la pista sarà più gommata.

Ci si aspetta molto dall'ampliamento della squadra di collaudo, che ora comprende tre piloti di alto livello come Dani Pedrosa, Pol Espargaró e Jonas Folger. I collaudatori hanno già ridotto in modo significativo il lungo elenco di nuove parti che sono state consegnate in Malesia dall'Austria nei primi tre giorni. Ora è il momento per Brad e Jack di scoprire i componenti finali. Miller: "È di grande aiuto avere qui due grandi collaudatori. Più siamo meglio è! Dani è una persona conosciuta e Pol sta facendo un ottimo lavoro. Loro due ci aiutano enormemente. Già verso la fine della scorsa stagione abbiamo visto che lo sviluppo della moto sta andando nella giusta direzione. Il nostro vantaggio è che molte cose sono già state sistemate. Di conseguenza, domani partiremo da un livello superiore".