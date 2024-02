KTM: Otimismo antes do início dos testes

Os dois pilotos da Red Bull KTM Factory Racing tiveram preparações completamente diferentes para a época. Brad Binder passou o inverno a relaxar na África do Sul (de verão) e brincou: "Estou pronto para voltar à moto pelo menos desde o Natal!" O colega Jack Miller, por outro lado, partiu o escafoide numa pista molhada durante um treino de motocross pouco antes do Natal: "Mas isso não me deve afetar muito. Curou bem e os treinadores do Athlete Performance Centre em Thalgau, perto de Salzburgo, puseram-me num bom programa de treino. Para além disso, estive brevemente na Europa, passei dez dias na Nova Zelândia com a minha família e aproveitei o sol na Austrália, como se pode ver pela minha cor. Estou em forma, fisicamente estou bem. Agora estou ansioso por voltar a andar". O jovem pai brinca: "Parece que estou de férias aqui!"

Os primeiros tempos de Dani Pedrosa, Pol Espargaró e Pedro Acosta na RC16 são certamente encorajadores para os dois pilotos - especialmente em comparação com os últimos anos. Brad Binder: "Para ser honesto, Sepang sempre foi terrível para nós no passado. Está bem, no ano passado foi um pouco melhor, mas mesmo assim, as nossas melhorias vieram sempre depois. Fazer o tempo mais rápido nos três dias do shakedown é definitivamente um sinal positivo."

Jack não considera válida uma comparação 1:1 com os tempos das voltas do ano passado por uma razão muito simples: "Parte da pista foi repavimentada." Miller não ficaria surpreendido se os tempos baixassem até dois segundos nos próximos dias, quando for aplicada mais borracha na pista.

Espera-se muito da expansão da equipa de testes, que agora inclui três pilotos de alto calibre, Dani Pedrosa, Pol Espargaró e Jonas Folger. Os pilotos de testes já reduziram significativamente a longa lista de peças novas que foram entregues na Malásia a partir da Áustria durante os primeiros três dias. Agora é a vez de Brad e Jack descobrirem os componentes finais. Miller: "É uma grande ajuda ter aqui dois grandes pilotos de testes. Quanto mais, melhor! O Dani é uma quantidade conhecida e o Pol está a fazer um excelente trabalho. Os dois ajudam-nos imenso. Já vimos no final da época passada que o desenvolvimento da moto está a ir na direção certa. A nossa vantagem: muitas coisas já foram resolvidas. Por isso, vamos começar amanhã a partir de um nível mais elevado."