Fabio Quartararo (Yamaha): Menos Japón, más Europa

El lunes por la tarde, hora local, se presentó en el Circuito Internacional de Sepang el equipo Monster Energy Yamaha MotoGP con Fabio Quartararo (24) y el recién llegado Alex Rins (28). Los contratos de ambos pilotos expiran al final de la temporada, lo que añade un elemento extra de suspense.

Quartararo resumió así los días de shakedown en Sepang: "Las primeras vueltas fueron bastante buenas. Hemos probado algunas cosas positivas que creo que tienen potencial y hemos completado 80 vueltas, que es bastante. Hemos confirmado el camino que hemos tomado y hemos tachado algunas cosas. El segundo día fue un poco complicado, también por las nuevas piezas de la moto. Pero hemos probado muy bien estos dos días".

El francés explicó a continuación: "No me siento necesariamente mejor sobre la moto ahora, pero el potencial está ahí. No hemos hecho unataque contrarreloj con neumáticos nuevos . Peroa partir de la vuelta 21 pisé elacelerador .El primer día marcamos 1:58.5 . ¡Creo que está muy bien! Ahora queremos dar el siguiente paso en los tests".

El campeón de 2021 lo tiene claro: "Lo más importante ahora en losfines de semana de carrera esel viernes por la tarde.Si estásentre los 10 primeros, el 70% del trabajo está hecho.Necesitamos una solución para la clasificación y tenemos que solucionarlo, incluido yo por mi parte con el estilo de conducción. Creo que lo conseguiremos".

En cuanto al motor, afirma: "Estoy seguro de que el motor es mejor que el de la temporada pasada. Pero creo que todavía tenemos que trabajar mucho en la electrónica porque sigue siendo bastante agresivo. Tenemos potencial, pero aún nos queda mucho camino por recorrer con la electrónica, y no sólo en términos de desarrollo. Tenemos que desarrollar el mejor software posible y luego llevarlo a la moto".

Quartararo está muy satisfecho con los profundos cambios estructurales del equipo en torno al nuevo cerebro técnico Massimo Bartolini, procedente de Ducati: "Creo que esto es importante porque nos da un tiempo de reacción más corto . Queríamoscambiarmás la japonesa enfavor de una europea .Quiero volver a lo más alto".

Preguntado por su futuro después de este año, el hombre del sur de Franciaafirma: "La temporada aún no ha empezado, pero tampoco ha terminado. Tenemos que ser inteligentes y estar concentrados. Yamaha está haciendo mucho trabajo ahora, así que necesito tomarme mi tiempo y pensar en mi futuro. Será una decisión importante, un movimiento muy importante".

Fabio se toma con humor el aumento de días de trabajo debido a las concesiones: "Tendremos algunas pruebas extra, tenemos que aprovechar al máximo cada día. Puede que pida un sueldo extra (risas). No, para ser sincero, es por una buena causa. Esa es también la razón por la que estoy totalmente centrado en el trabajo. Lo daré todo y me aseguraré de que volvamos a lo más alto".