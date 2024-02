Fabio Quartararo (Yamaha) : Moins de Japon, plus d'Europe

Lundi après-midi, heure locale, le team MotoGP de Monster Energy Yamaha a été présenté sur le circuit international de Sepang avec Fabio Quartararo (24 ans) et le nouveau venu dans l'équipe Alex Rins (28 ans). A la fin de la saison, les deux contrats de pilotes arrivent à échéance, ce qui apporte une touche d'explosivité supplémentaire.

Quartararo résume ainsi les journées de shakedown de Sepang : "Les premiers tours étaient tout de suite très bons. Nous avons essayé des choses positives qui, je pense, ont du potentiel. 80 tours ont été bouclés, ce n'est pas rien. Nous avons confirmé la direction que nous avions prise et avons réglé certaines choses. Le deuxième jour, c'était un peu compliqué, notamment à cause des nouvelles pièces sur la moto. Mais nous avons tout à fait bien testé pendant ces deux jours".

Le Français explique ensuite : "Je ne me sens pas forcément mieux sur la moto maintenant, mais le potentiel est là. Nous n'avons pasfaitd'attaque de temps avec de nouveaux pneus .Mais à partir du tour 21, j'aimisles gaz sur . Le premier jour, nous avons atteint 1:58.5 , ce qui est plutôt bon, je pense ! Nous voulons maintenant passer à l'étape suivante lors des tests".

Le champion 2021 sait que "le plus important lors des week-ends de course est désormais le vendredi après-midi.Si vous êtes dans le top 10 à ce moment-là, alors 70% du travail est fait. Pour les qualifications, nous avons besoin d'une solution. Nous devons clarifier cela, moi aussi de mon côté avec le style de conduite. Je pense que nous allons y arriver".

Concernant le moteur, il dit : "Je suis sûr que le moteur est meilleur que la saison dernière. Mais je pense que nous devons encore beaucoup travailler sur l'électronique, car il est encore assez agressif. Nous avons du potentiel, mais avec l'électronique, nous sommes encore loin, et pas seulement en termes de développement. Nous devons développer le meilleur logiciel possible et l'amener ensuite sur la moto".

Quartararo se réjouit des changements structurels importants au sein de l'équipe autour du nouveau maître d'œuvre technique, Massimo Bartolini, venu de Ducati : "Je pense que c' est important car cela nous donneun temps de réaction plus court . Nous voulions changerla japonaise plus en faveur d'une européenne . Je veux revenir au top".

Interrogé sur son avenir après cette année, l'homme du sud de la France déclare : "La saison n'a pas encore commencé, mais elle n'est pas terminée non plus. Nous devons être intelligents et concentrés. Yamaha fait beaucoup de travail en ce moment et je dois ensuite prendre le temps de réfléchir à mon avenir et à ce que je veux faire. Ce sera une décision importante - un mouvement très important".

Fabio fait preuve d'humour en ce qui concerne l'augmentation du nombre de jours de travail en raison des concessions : "Nous aurons quelques tests supplémentaires, nous devrons utiliser chaque jour au maximum. Je demanderai peut-être un salaire supplémentaire (rires). Non, pour être honnête, c'est pour une bonne cause. C'est aussi la raison pour laquelle je suis entièrement concentré sur mon travail. Je vais tout donner et voir si nous pouvons revenir au sommet".