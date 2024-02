Fabio Quartararo (Yamaha): Meno Giappone, più Europa

Lunedì pomeriggio, ora locale, è stato presentato al Sepang International Circuit il team Monster Energy Yamaha MotoGP con Fabio Quartararo (24) e il nuovo arrivato Alex Rins (28). Entrambi i piloti scadranno alla fine della stagione, il che aggiunge un ulteriore elemento di suspense.

Quartararo ha riassunto così le giornate di shakedown a Sepang: "I primi giri sono stati abbastanza buoni. Abbiamo provato alcune cose positive che credo abbiano un potenziale e abbiamo completato 80 giri, che sono parecchi. Abbiamo confermato la strada intrapresa e spuntato alcune cose. Il secondo giorno è stato un po' complicato, anche a causa delle nuove parti della moto. Ma abbiamo testatomolto bene in questi due giorni".

Il francese ha poi spiegato: "Non mi sento necessariamente meglio sulla moto adesso, ma il potenziale c'è. Non abbiamo fatto untime attack con le gomme nuove .Ma dal 21° giro ho datogas .Ho fatto 1:58.5 il primo giorno : non è male, credo! Ora vogliamo fare il prossimo passo nei test".

Il campione 2021 sa che: "La cosapiù importante nei weekend di gara è il venerdì pomeriggio.Se seinei primi 10, il 70% del lavoro è fatto.Abbiamo bisogno di una soluzione per le qualifiche e dobbiamo risolverla, anche per quanto riguarda il mio stile di guida. Penso che ci riusciremo".

Per quanto riguarda il motore, dice: "Sono sicuro che il motore è migliore rispetto alla scorsa stagione. Ma credo che dobbiamo ancora lavorare molto sull'elettronica perché è ancora piuttosto aggressiva. Abbiamo del potenziale, ma abbiamo ancora molta strada da fare con l'elettronica, e non solo in termini di sviluppo. Dobbiamo sviluppare il miglior software possibile e poi portarlo sulla moto".

Quartararo è molto soddisfatto dei profondi cambiamenti strutturali apportati alla squadra dalla nuova mente tecnica Massimo Bartolini, proveniente dalla Ducati: "Credo che questo sia importante perché ci dà un tempo di reazione più breve. Volevamo cambiareil modello giapponese afavore di uno europeo .Voglio tornare al top".

Alla domanda sul suo futuro dopo quest'anno, l'uomo del sud della Franciarisponde: "La stagione non è ancora iniziata, ma non è nemmeno finita. Dobbiamo essere intelligenti e concentrati. La Yamaha sta facendo molto lavoro ora, quindi devo prendermi il mio tempo e pensare al mio futuro. Sarà una decisione importante, una mossa molto importante".

Fabio ironizza sull'aumento dei giorni di lavoro dovuto alle concessioni: "Avremo dei test in più, dobbiamo sfruttare al massimo ogni giorno. Potrei chiedere uno stipendio in più (ride). No, ad essere onesti, è per una buona causa. È anche per questo che sono completamente concentrato sul lavoro. Darò il massimo e mi assicurerò che torniamo in alto".