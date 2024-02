Fabio Quartararo (Yamaha): Menos Japão, mais Europa

O chefe de fila da Yamaha MotoGP, Fabio Quartararo, falou claramente na apresentação da equipa em Sepang, na segunda-feira, sobre as mudanças no motor, eletrónica e cultura da equipa de fábrica.

por Gino Bosisio - Automatic translation from German

Na tarde de segunda-feira, hora local, a equipa Monster Energy Yamaha MotoGP com Fabio Quartararo (24) e o recém-chegado Alex Rins (28) foi apresentada no Circuito Internacional de Sepang. Os contratos de ambos os pilotos terminam no final da época, o que acrescenta um elemento extra de suspense.

Quartararo resumiu os dias de treino em Sepang da seguinte forma: "As primeiras voltas foram bastante boas. Experimentámos algumas coisas positivas que penso que têm potencial e completámos 80 voltas, o que é bastante. Confirmámos o caminho que seguimos e fizemos algumas coisas. No segundo dia foi um pouco complicado, também por causa das novas peças da mota. Mas testámosmuito bem durante estes dois dias".

O francês explicou depois: "Não me sinto necessariamente melhor na mota agora, mas o potencial está lá. Nãofizemos um contrarrelógiocom pneus novos .Mas a partir da 21ª volta pisei oacelerador .Foi 1:58.5 no primeiro dia - é muito bom, penso eu! Agora queremos dar o próximo passo nos testes".

O campeão de 2021 sabe: "O mais importante nos fins-de-semana de corrida é agora asexta-feira à tarde.Se estivermos entre os 10 primeiros, então 70 por cento do trabalho está feito.Precisamos de uma solução para a qualificação e temos deresolver isso, incluindo o meu estilo de condução. Penso que vamos conseguir".

Relativamente ao motor, diz: "Tenho a certeza de que o motor está melhor do que na época passada. Mas acho que ainda temos de trabalhar muito na eletrónica porque ainda é bastante agressiva. Temos potencial, mas ainda temos um longo caminho a percorrer com a eletrónica, e não apenas em termos de desenvolvimento. Temos de desenvolver o melhor software possível e depois aplicá-lo à mota."

Quartararo está muito satisfeito com as mudanças estruturais de longo alcance na equipa em torno do novo diretor técnico Massimo Bartolini, que veio da Ducati: "Penso que isto é importante porque nos dá um tempo de reação mais curto . Queríamosmudarmais o japonês a favor de um europeu .Quero voltar ao topo".

Questionado sobre o seu futuro após este ano, o homem do sul de Françadiz: "A época ainda não começou, mas também não acabou. Temos de ser inteligentes e concentrados. A Yamaha está a fazer muito trabalho agora, por isso tenho de ter tempo e pensar no meu futuro. Vai ser uma decisão importante - um passo muito importante."

Fabio está bem-humorado sobre o aumento do número de dias de trabalho devido às concessões: "Vamos ter alguns testes extra, temos de aproveitar ao máximo todos os dias. Talvez peça um salário extra (risos). Não, para ser sincero, é por uma boa causa. É também por isso que estou totalmente concentrado no trabalho. Vou dar o meu melhor e garantir que voltamos ao topo.