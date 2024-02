Marc Márquez: "Esto va por mí"

¿Cómo han sido tus últimos días antes de volver a correr en MotoGP? ¿Muy agitados?

"Oh, no demasiado mal. Estoy bastante relajado. El invierno fue corto y largo al mismo tiempo. Largo porque tenía muchas ganas de volver a subirme a una MotoGP y corto porque todavía quiero mejorar físicamente. Pero aún queda un mes para la primera carrera. Paso a paso".

Te entrenaste con una Ducati Panigale en Portimão . ¿Puedes sacar alguna conclusión sobre tu condición física a partir de estas vueltas?

"Sin duda estoy en mejor forma que el año pasado por estas fechas. Ha sido mi primer invierno sin grandes problemas desde hace mucho tiempo. Vale, tuve la operación de la bomba del brazo, pero eso es algo menor. He podido entrenarme bien en las últimas semanas. Pero, como muy tarde, el segundo día veré si estoy realmente en forma. Normalmente te sientes fuerte el primer día. La verdadera forma física se revela el segundo día. Pero eso es normal al principio de la temporada".

En Valencia sólo tenías una moto a tu disposición. Es mejor no estrellarse con ella. ¿Piensas apretar más aquí porque tienes dos motos?

"Siempre he tenido problemas en la pista aquí en Sepang en el pasado. Valencia, en cambio, se adapta a mí y a mi estilo. Por eso tengo tantas ganas de ver cómo se siente la Ducati en esta pista aquí y en Qatar, porque también he tenido problemas allí hasta ahora."

¿Cuál es la mayor diferencia entre trabajar en un equipo de fábrica y en un equipo cliente?

"En un equipo de fábrica, tienes más responsabilidad en el desarrollo general de la moto. Aquí, todo gira en torno a mí y a mi rendimiento. Tengo que entender cómo pilotan Pecco, Martín y los demás chicos de Ducati y ponerlo en práctica por mí mismo".

¿Cómo valoras el trabajo de cada uno de los fabricantes durante el invierno?

"He visto las fotos del test del shakedown. En términos de aerodinámica, nos estamos acercando a la Fórmula 1. No es ningún secreto que odio este desarrollo, pero el reglamento lo permite. Así que estamos evolucionando. Aunque no me guste, tengo que adaptarme. Creo que es una pena para los espectadores, que hoy en día ven muchas menos maniobras de adelantamiento que antes. Creo que todos estamos de acuerdo en que el espectáculo era mejor antes de toda esta aerodinámica. Que los alerones nos hagan tres décimas de segundo más rápidos que el año pasado no es perceptible para los espectadores en la pista".

¿Qué tan aterrador fue el accidente de entrenamiento de Franky Morbidelli en Portimão ?

"Somos rivales, pero también somos amigos. Cuandosalió la bandera rojaenPortimão,Alex y yo fuimos los primeros en llegar al lugar del accidente.Recibimos las señales después de la curva 5, Franky estaba entre las curvas 8 y 9 - un mal lugar para un accidente. Cuando ves que un compañero ha sido atropellado, le ayudas. Ni que decir tiene que no hay que dudar. Bajamos las motos y vimos que Franky estaba inconsciente. El problema era su posición: estaba tumbado boca arriba. Había riesgo de que se ahogara con la lengua. Así que le pusimos en una posición lateral estable y le abrimos el mono para que pudiera respirar. Como era una prueba privada, los médicos de urgencias tardaron algo menos de dos minutos en llegar. No hicimos nada especial. Simplemente le ayudamos, como se haría entre colegas en cualquier pista del mundo".

¿Cómo se presenta su programa de pruebas para los próximos días?

"Empezaremos ajustando las estriberas y el manillar, porque en Valencia más o menos me subí a la moto. Una vez que haya encontrado mi posición perfecta sobre la moto, empezaremos a trabajar en una puesta a punto que se adapte a mi estilo. Empezaré de nuevo con una puesta a punto estándar como la que montan Pecco o Martín y luego empezaré a jugar. Lo más importante es que mi nuevo jefe de equipo y yo tenemos que encontrar un lenguaje común".