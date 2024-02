Marc Márquez : "Il ne s'agit que de moi".

Marc Márquez sur la Ducati privée de Gresini : en quoi son travail va-t-il changer ? Nous posons la question. Et aussi : l'accident de Morbidelli, et comment il a sauvé la vie de son collègue.

Comment se sont passés tes derniers jours avant de pouvoir reprendre le MotoGP ? Très agités ?

"Oh, pas si mal. Je suis plutôt détendu. L'hiver a été à la fois court et long. Long parce que j'avais tellement envie de remonter sur une moto MotoGP et court parce que je veux toujours m'améliorer physiquement. Mais il reste encore un mois avant la première course. Pas à pas".

Tu t'es entraîné à Portimão avec une Ducati Panigale. Peux-tu tirer des conclusions sur ta condition physique à partir de ces tours de piste ?

"Je suis certainement en meilleure forme que l'année dernière à la même époque. C'était mon premier hiver sans problème majeur depuis longtemps. D'accord, j'ai eu cette opération pour une pompe au bras, mais c'est un détail. Je me suis bien entraîné ces dernières semaines. Mais je verrai si je suis vraiment en forme au plus tard le deuxième jour ici. Le premier jour, on se sent généralement fort. Le véritable niveau de forme se révèle le deuxième jour ! Mais c'est normal en début de saison".

A Valence, tu n'avais qu'une seule moto à disposition. Il vaut mieux ne pas le crasher. As-tu l'intention de pousser plus fort ici parce que tu as deux motos ?

"J'ai toujours eu des problèmes sur le circuit de Sepang par le passé. Valence, en revanche, me convient et convient à mon style. C'est pourquoi je suis si impatient de voir comment la Ducati se comporte sur ce circuit ici et au Qatar - car là aussi j'ai eu du mal jusqu'à présent".

Quelle est la plus grande différence entre travailler dans une équipe d'usine et dans une équipe cliente ?

"Dans une équipe d'usine, tu as plus de responsabilités dans le développement général de la moto. Ici, il ne s'agit que de moi et de mes performances. Je dois comprendre comment Pecco, Martín et les autres gars de Ducati conduisent et mettre cela en pratique pour moi".

Comment évalues-tu le travail effectué par les différents constructeurs durant l'hiver ?

"J'ai vu les photos du shakedown test. En ce qui concerne l'aérodynamique, nous nous dirigeons vers la Formule 1. Ce n'est pas un secret que je déteste cette évolution - mais les règles le permettent. Donc on développe. Même si je n'aime pas ça, je dois m'y adapter. Je trouve cela dommage pour les spectateurs qui voient aujourd'hui beaucoup moins de manœuvres de dépassement qu'auparavant. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que le spectacle était meilleur avant toute cette aéro. Que nous soyons plus rapides de trois dixièmes de seconde que l'année dernière grâce aux ailerons ne se remarque pas pour le spectateur sur la piste".

A quel point l'accident de Franky Morbidelli lors des essais à Portimão a-t-il été effrayant ?

"Nous sommes des adversaires - mais nous sommes aussi des amis. Quandle drapeau rouge est arrivéàPortimão, Alex et moi étions les premiers sur le lieu de l'accident. Nous avons reçu les signaux après le virage 5, Franky se trouvait entre les virages 8 et 9 - un endroit peu propice à une sortie de piste. Quand on voit qu'un collègue a été touché, on l'aide. C'est une évidence, il n'y a pas d'hésitation. Nous avons posé nos motos et avons vu que Franky était inconscient. Le problème était sa position : il était sur le dos. Il y a un risque qu'il s'étouffe avec sa langue. Nous l'avons donc tourné en position latérale de sécurité et avons ouvert son cuir pour qu'il puisse respirer. Comme il s'agissait d'un test privé, il a fallu moins de deux minutes pour que les médecins urgentistes arrivent sur place. Nous n'avons rien fait de spécial. Nous l'avons simplement aidé, comme on le fait entre collègues sur n'importe quel circuit du monde".

Quel est ton programme d'essais pour les jours à venir ?

"Nous commencerons par régler les repose-pieds et le guidon, car à Valence, j'ai plus ou moins sauté sur la moto comme ça. Une fois que j'aurai trouvé ma position parfaite sur la moto, nous commencerons à travailler sur un réglage qui correspond à mon style. Je commencerai à nouveau avec une configuration standard, comme celle de Pecco ou Martín, puis je commencerai à jouer avec. Point le plus important : mon nouveau chef d'équipe et moi devons trouver un langage commun".