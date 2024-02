Marc Márquez: "Tutto questo riguarda me".

Marc Márquez sulla Gresini-Ducati privata: come cambierà il suo lavoro? Lo chiediamo noi. Inoltre: l'incidente di Morbidelli e come ha salvato la vita al suo collega.

Come sono stati gli ultimi giorni prima di poter tornare a correre in MotoGP? Molto frenetici?

"Oh, non male. Sono abbastanza rilassato. L'inverno è stato breve e lungo allo stesso tempo. Lungo perché avevo tanta voglia di tornare in sella a una MotoGP e breve perché voglio ancora migliorare fisicamente. Ma manca ancora un mese alla prima gara. Passo dopo passo".

Ti sei allenato con una Ducati Panigale a Portimão . Puoi trarre qualche conclusione sulla tua condizione fisica da questi giri?

"Sono sicuramente più in forma rispetto a questo periodo dell'anno scorso. È stato il mio primo inverno senza grossi problemi da molto tempo. Ok, ho avuto quell'operazione alla pompa del braccio, ma è una cosa di poco conto. Nelle ultime settimane sono riuscito ad allenarmi bene. Ma vedrò quanto sono veramente in forma al più tardi il secondo giorno qui. Di solito ci si sente forti il primo giorno. Il vero livello di forma si rivela il secondo giorno! Ma è normale all'inizio della stagione".

A Valencia avevi una sola moto a disposizione. È meglio non cadere. Hai intenzione di spingere di più qui perché hai due moto?

"In passato ho sempre avuto problemi sulla pista qui a Sepang. Valencia, invece, si adatta a me e al mio stile. Per questo non vedo l'ora di vedere come si comporta la Ducati su questo tracciato, sia qui che in Qatar, perché anche lì finora ho faticato".

Qual è la differenza più grande tra lavorare in un factory team e in un customer team?

"In un team factory hai più responsabilità per lo sviluppo generale della moto. Qui, invece, tutto ruota intorno a me e alle mie prestazioni. Devo capire come guidano Pecco, Martín e gli altri ragazzi della Ducati e metterlo in pratica per me stesso".

Come giudica il lavoro svolto dai singoli costruttori durante l'inverno?

"Ho visto le foto del test shakedown. In termini di aerodinamica, ci stiamo avvicinando alla Formula 1. Non è un segreto che io detesti questo sviluppo, ma le regole lo consentono. Quindi stiamo sviluppando. Anche se non mi piace, devo adattarmi. Penso che sia un peccato per gli spettatori, che oggi vedono molte meno manovre di sorpasso rispetto al passato. Penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che lo spettacolo era migliore prima di tutto questo aerodinamico. Il fatto che le ali ci rendano tre decimi di secondo più veloci dell'anno scorso non è percepibile dagli spettatori in pista".

Quanto è stato spaventoso l'incidente di allenamento di Franky Morbidelli a Portimão ?

"Siamo rivali, ma anche amici. Quando èuscita la bandiera rossaaPortimão,io e Alex siamo stati i primi ad arrivare sul luogo dell'incidente. Abbiamo ricevuto i segnali dopo la curva 5, mentre Franky si trovava tra le curve 8 e 9: un brutto posto per un incidente. Quando vedi che un collega è stato colpito, lo aiuti. Non c'è bisogno di dirlo, non c'è esitazione. Abbiamo posato le nostre moto e abbiamo visto che Franky era privo di sensi. Il problema era la sua posizione: era sdraiato sulla schiena. C'era il rischio che si soffocasse con la lingua. Così lo abbiamo messo in una posizione laterale stabile e gli abbiamo aperto la pelle per farlo respirare. Poiché si trattava di un test privato, i medici d'urgenza hanno impiegato poco meno di due minuti per arrivare. Non abbiamo fatto nulla di speciale. Lo abbiamo semplicemente aiutato, come si farebbe tra colleghi su qualsiasi pista del mondo".

Come sarà il vostro programma di test nei prossimi giorni?

"Inizieremo con la regolazione delle pedane e del manubrio, perché a Valencia sono salito più o meno subito sulla moto. Una volta trovata la mia posizione perfetta sulla moto, inizieremo a lavorare su un assetto che si adatti al mio stile. Ricomincerò con un assetto standard come quello di Pecco o Martín e poi inizierò a giocare. La cosa più importante è che io e il mio nuovo caposquadra dobbiamo trovare un linguaggio comune".